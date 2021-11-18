Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

18.11.2021 14:47
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Sezai Karakoç'un vefatı" hakkındaki konuşmasında, şiir semasının çok köşeli yıldızlarından biri olarak tanımladığı Karakoç'un, kendi tabiriyle, dünya sürgününün sona erdiğini dile getirdi.

Karakoç'un, üstat Necil Fazıl için vefatından sonra "Göklerin Çektiği Kartal" yazısını kaleme aldığını anlatan Eker, Karakoç'un da "şiir dünyasının kartalı" olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Karakoç'un, tıpkı kartallar gibi yardım almadan yaşamını sürdürdüğünü, Diriliş'i yıllar boyunca kendi finansmanıyla yayımladığını kaydeden Eker, öte yandan Karakoç'un, ailesi olmadığını; gençliği ve milleti ailesi olarak kabul ettiğini belirtti. Karakoç'un Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Eker, "Karakoç, Diriliş düşüncesinin sistemini kuran mütefekkirdi. Türk şiirinde İkinci Yeni olarak adlandırılan akımın en önemli köşe taşlarından biriydi. Çok yakın arkadaşı Cemal Süreya ile Karakoç İkinci Yeni akımının yolunu açtılar. Cemal Süreya, Sezai Karakoç'a 'Sezai bana bir mısra borç verir misin?' demişti." ifadesini kullandı.

Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyen ve şiirlerinden mısralar okuyan Eker, onun edebiyat, şiir ve düşünce dünyasındaki filiz ve sürgünlerinin gençlikte de edebiyatta da görüleceği konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Tunceli'nin sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, iktidarın Tunceli'de ayrımcı politikalar yürüttüğünü savundu. Tunceli'ye yönelik vaatlerin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Şaroğlu, ulaştırma projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlar" konusundaki gündem dışı konuşmasında, narenciye ihracatçılarının, ihracata yönelik önlemlerle zor duruma düştüğünü ve pazarlarını başka ülkelere kaptırdığını kaydetti. İhracatçının sorunlarının çözülmesini talep eden Sıdalı, iktidarın ekonomik acziyetinin bedelini tüm narenciye sektörünün ödediğini iddia etti. Sıdalı, " Akdeniz, Ege bölgeleri size az oy veriyor diye mi eziyet ediyor, kaderlerine terk ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Nimetullah Erdoğmuş, Milletvekili, Tunceli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Babaanne olan Tatlıtuğ'un annesinin, bebek heyecanı 15:48 Babaanne olan Tatlıtuğ'un annesinin, bebek heyecanı Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmedi! Galatasaray maçının kadrosunda 15:42 Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmedi! Galatasaray maçının kadrosunda "Gerçek Fenerli" yok Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı 15:36 Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı
Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak 15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:50 Azerbaycanlı suç örgütü lideri Ilgam Gadhziev İzmir'de yakalandı
15:47 Babaanne olan Tatlıtuğ'un annesinin, bebek heyecanı
15:43 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı
15:28 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
15:18 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı
15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak
15:10 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler
15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
Azerbaycanlı suç örgütü lideri Ilgam Gadhziev İzmir'de yakalandı Azerbaycanlı suç örgütü lideri Ilgam Gadhziev İzmir'de yakalandı         
15:51
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement