TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Sezai Karakoç'un vefatı" hakkındaki konuşmasında, şiir semasının çok köşeli yıldızlarından biri olarak tanımladığı Karakoç'un, kendi tabiriyle, dünya sürgününün sona erdiğini dile getirdi.

Karakoç'un, üstat Necil Fazıl için vefatından sonra "Göklerin Çektiği Kartal" yazısını kaleme aldığını anlatan Eker, Karakoç'un da "şiir dünyasının kartalı" olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Karakoç'un, tıpkı kartallar gibi yardım almadan yaşamını sürdürdüğünü, Diriliş'i yıllar boyunca kendi finansmanıyla yayımladığını kaydeden Eker, öte yandan Karakoç'un, ailesi olmadığını; gençliği ve milleti ailesi olarak kabul ettiğini belirtti. Karakoç'un Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Eker, "Karakoç, Diriliş düşüncesinin sistemini kuran mütefekkirdi. Türk şiirinde İkinci Yeni olarak adlandırılan akımın en önemli köşe taşlarından biriydi. Çok yakın arkadaşı Cemal Süreya ile Karakoç İkinci Yeni akımının yolunu açtılar. Cemal Süreya, Sezai Karakoç'a 'Sezai bana bir mısra borç verir misin?' demişti." ifadesini kullandı.

Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyen ve şiirlerinden mısralar okuyan Eker, onun edebiyat, şiir ve düşünce dünyasındaki filiz ve sürgünlerinin gençlikte de edebiyatta da görüleceği konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Tunceli'nin sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, iktidarın Tunceli'de ayrımcı politikalar yürüttüğünü savundu. Tunceli'ye yönelik vaatlerin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Şaroğlu, ulaştırma projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlar" konusundaki gündem dışı konuşmasında, narenciye ihracatçılarının, ihracata yönelik önlemlerle zor duruma düştüğünü ve pazarlarını başka ülkelere kaptırdığını kaydetti. İhracatçının sorunlarının çözülmesini talep eden Sıdalı, iktidarın ekonomik acziyetinin bedelini tüm narenciye sektörünün ödediğini iddia etti. Sıdalı, " Akdeniz, Ege bölgeleri size az oy veriyor diye mi eziyet ediyor, kaderlerine terk ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.