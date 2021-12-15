Üye Girişi
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

15.12.2021 18:50
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 9. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, yatırımlar konusunda kaynakların verimli ve etkin kullanılmadığı gerekçesiyle iktidarı eleştirdi.

Türkiye'nin tarımda gübresi, ilacı, tohumuyla dışarı bağımlı olduğunu ileri süren Filiz, "Yanlış tarım politikaları ve yetersiz destekler çiftçileri çökertmiş, vatandaşı ekmek kuyruğuna mahkum etmiştir. Hesapsız tarım ürünleri ve hayvan ithalatları tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Yanlış politikalar esnafı da bitirmiştir, emekliyi de... " diye konuştu.

"Parlamenter sistemin küflü prangalarından kurtulduk"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin parlamenter sisteminin ağırlıklarından ve küflü prangalarından kurtulduğunu söyledi.

Atay, yeni sistemle birlikte yönetimde çift başlılık ortadan kaldırılarak; hızlı karar alan ve uygulayan, bu sayede müreffeh yarınlar için üretkenliğini artıran, içerideki problemlerden kurtularak bölgede ve dünyada söz sahibi olmaya başlayan büyük Türkiye hedefinin temellerinin atıldığını kaydetti.

Atay, terör örgütlerinin faaliyetlerinin akamete uğratıldığını vurgulayarak, "Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru, planlayıcıların başına geçirilmiştir. Kürdistan hayali kuran kravatlı bölücü teröristler Türk adaletinden kaçamamıştır. Küresel güçlere ve gizli servislere hizmet eden devlet düşmanlığı yapan Osman Kavala gibi hainler Türk adaleti önünde hesap veriyor. Kravatlı teröristlerle kahvaltıda buluşma hayali kuranlar hüsrana uğrayacaktır." görüşünü paylaştı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da konuşmasında HDP Kadın Meclisi olarak yaptıkları görüşmeleri ve kadınların kendilerine aktardığı sorunları paylaştı.

Siyasette eşit temsiliyeti isteyen ve HDP'nin 25, AK Parti'nin 53, CHP'nin 13 ve MHP'nin 5 kadın milletvekili olduğunu belirten Başaran, "TBMM'de eşit temsiliyeti de bizim sayemizde sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Enflasyonda Avrupa birincisiyiz"

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, ekonominin freni patlamış kamyon gibi yokuştan yuvarlandığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesi sonrasında doların üç katına çıktığını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"84 milyon yoksullaştı. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz, işsizlikte rekor üzerine rekor kırıyoruz. Enflasyon rakamlarımız hızlıca üç haneli rakamlara doğru gidiyor.

Ortaya bir 'Çin modeli' atılıyor, eğer Çin modelinden kastınız Türkiye'yi ucuz iş gücü cennetine çevirmekse bunu zaten başardınız. Sizin modeliniz Çin değil, sizin modeliniz Bangladeş." diye konuştu."

"Bu hizmetleri görmek için milli bakışlara sahip gözler lazım"

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ise hükümetin 2021 yılında açılışını yaptığı yatırımları anlattı. Özsoy, "Bu hizmetleri görmek için milli bakışlara sahip gözler lazım ve yapılanları anlamak için vatan sevdası ile yanan yürekler gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özsoy, mazlum coğrafyaların ümidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan onur duyduğunu söyledi. Milli ve manevi değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkan Cumhur İttifakı'nın da üyesi olmaktan şeref duyduğunu belirten Özsoy, "Biz gece gündüz çalışırken birileri neler yaptılar? Devletin memurunu, bürokratını, öğretmenini tehdit ettiler. Şehit ailelerine küfür ettiler. Çiftçilerimize hakaret ettiler. Terörist başı ile kahvaltı hayalleri kurdular. Gençlerimizi sokağa dökmeye çalıştılar, vatan hainlerine sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Şahsı adına söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da AK Parti Grubu'na yönelik olarak ekonomiye dış güçlerin müdahalesinin olup olmadığı sorusunu yönelterek, "Bakana göre yok, Cumhurbaşkanına göre var, milletvekillerine göre var. " dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 9. maddesi kabul edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:45 Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
18:42 Asılı Tük bayrağını kopardığı ön sürülen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum
18:40 Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu
18:38 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması         
18:45
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 19:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement