AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi

Son günlerde siyaset gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri Ahmet Eşref Fakıbaba. Geçtiğimiz günlerde vekillik yaptığı Şanlıurfa'daki sorunları öne sürerek AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Bugün grup toplantısında İYİ Parti lideri Akşener tarafından rozeti takılan Fakıbaba, resmen İYİ Partili oldu.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Bugün Meclis'te de Fakıbaba gelişmeleri yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.

MECLİS'TEKİ VEKİL DAĞILIMI

Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.