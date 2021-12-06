TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

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