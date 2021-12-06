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TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı

06.12.2021 14:28
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği Genel Kurul oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milletvekillerine 2022 bütçesi ve 2020 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile ilgili bir sunum yaptı. - ANKARA

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika
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