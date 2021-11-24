Üye Girişi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

24.11.2021 21:39
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarca kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Şiddet gören tek bir...

Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarca kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Şiddet gören tek bir kadın kalmayıncaya kadar da mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Aksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Komisyon üyesi bazı kadın milletvekilleriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Komisyon Başkanı Aksal, kadına yönelik şiddetin, gelişmişlik düzeyi, coğrafya ve kültür farkı olmaksızın dünyanın her yerinde görülen en önemli sorunlardan biri, aynı zamanda insan hakları ihlali ve insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Irk, din, dil ve etnik grup ayırmadan her toplumda yüzünü gösteren aile içi şiddetin, tüm kadın ve çocukların yaşadığı bir sorun olduğunu dile getiren Aksal, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre, 2017'de tüm dünyada kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının yüzde 58'inin eşi veya diğer aile üyelerince katledildiğini belirtti.

Aksal, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması'na göre, eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınların oranının ise yüzde 36 olduğunu ifade ederek, "Bu durum bize göstermektedir ki; her 10 kadından 4'ü eşinden veya birlikte olduğu erkekten fiziksel şiddet görmektedir. Bu oran, Avrupa'da azımsanmayacak kadar yüksektir. AB'de 15 yaşından itibaren her 3 kadından 1'i, 62 milyon kadın, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddetin sadece iki kişi arasında geçen ve onları etkileyen bir sorun olmadığına dikkati çeken Aksal, annesi fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış 6-14 yaş arası çocukların yüzde 33'ünün sık sık kabus gördüğünü, yüzde 27'sinin altını ıslattığını, yüzde 55'inin çekingen veya içine kapanık olduğunu, yüzde 59'unun ise hırçınlaşarak ağladığını anlattı. Şiddet mağduru birçok çocuğun psikolojik olarak etkilendiğini, babası veya yakınını rol model aldığını kaydeden Aksal, çocuğun aldığı bu yanlış rol modellerin, kendisinin de aynı davranışı sergilemesine yol açtığına işaret etti.

"En önemli enstrüman önleyici tedbirler"

Aksal, amaçlarının, "Kim bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayeti doğrultusunda tek bir kadının bile şiddete maruz kalmaması ve hayattan koparılmaması olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızca kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettik. Şiddet gören tek bir kadın kalmayıncaya kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizde kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede özellikle son 20 yılda çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu hususta hukuki altyapı oluşturulmuş, mağdurların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da hızla hayata geçirilmiştir."

Bu konudaki çalışmaları sıralayan Aksal, TBMM'de KEFEK'in, son 12 yıldır kadını şiddetten korumaya yönelik tedbirlerin masaya yatırıldığı iki ayrı alt komisyonla çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı. Bu komisyon raporlarının, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un temellerini oluşturduğunu ifade eden Aksal, "Şiddet olduktan sonra bunun sonuçlarını azaltmak yerine şiddetin hiç ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bunun için en önemli enstrüman ise önleyici tedbirlerdir. Toplumumuzdaki tüm fertler, ilkokul çağından itibaren şiddete karşı bilgilendirilmeli, bunun ne kadar yanlış, ahlak dışı ve suç olduğu genç yaşlarda bireylere anlatılmalıdır. Kadın ve ailenin kutsallığı, kişilere içselleştirebilecekleri düzeyde sürekli işlenmelidir." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir diğer önemli unsurunun kadının her anlamda güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Aksal, bu kapsamda KEFEK bünyesinde iki ayrı alt komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Fatma Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm insanlar için şiddetsiz bir dünya temennisinde bulundu.

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Son Dakika! Bakan Koca'dan açıklama: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak
21:31 İstanbul'la ilgili küstah sözleri hala unutulmadı! Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fener maçına özel prim
21:26 İsveç'in ilk kadın başbakanı seçilen Magdalena Andersson, 7 saattin ardından istifa etti
21:02 Xavi istemedi, Kanarya'ya geliyor! Umtiti'nin Fenerbahçe formayı giymesinin yolu Szalai'dan geçiyor
21:01 TÜGVA'dan belge sızdırılması soruşturmasında yargılanan 1 kişi tutuklandı
20:48 Aile kavgasında öldürdüğü annesi ile yan yana defnedildi
20:32 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 24 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:25 Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi
20:17 Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz
Polislere saldırdığı öne sürülen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi Polislere saldırdığı öne sürülen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi         
21:29
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
16:35
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş         
15:55
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 21:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement