TBMM Komisyonu Zirai Don Olayını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, "Şu anda Türkiye'deki tarımsal sigorta sisteminin masaya yatırılması noktasında önümüze net bir tablo çıktı" dedi.

Nisan ayında yurdun büyük bölümünde etkili olan zirai don olayının tarımsal üretime olumsuz etkilerini değerlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Tokat ve Amasya'da inceleme ve temaslarda bulundu. Tokat'ta düzenlenen toplantıda Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'in zararın boyutlarına ilişkin yaptığı sunumun ardından çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini dinleyen Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, "Şu anda Türkiye'deki tarımsal sigorta sisteminin masaya yatırılması noktasında önümüze net bir tablo çıktı. TARSİM yetkililerine ne kadar kızarsak kızalım neticede bir mevzuatı var. Bir sistem var ve işliyor. Sistem üzerinden hizmetlerin az ya da çokluğu üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Bu konunun zirai don vesilesiyle bir şekilde gündeme gelmiş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Komisyonun çalışmaları çerçevesinde ilerleyen günlerde bir çalıştay düzenleyeceklerine değinen Korkmaz, elde edilecek sonuçlarla hazırlanacak raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı.

Toplantıda söz alan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise arazilerin rakım farklılığının kuraklık gibi durumlarda zararların tespitinde etki oluşturduğuna değinerek, "TARSİM'de kuraklık sigortasının köy bazlı değil de parsel bazlı yapılması çok önemli" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ayşe Keydoğan da, bölgedeki meyve bahçelerinde yüzde 100 zarar oluştuğuna vurgu yaparak, devleti yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu toplantının ardından Amasya'ya geçen komisyon üyeleri, yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde bahçelerde incelemede bulunarak çiftçileri dinledi. Komisyon üyelerine incelemeleri sırasında Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu da eşlik etti. - AMASYA