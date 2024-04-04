TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova tarafından kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirilmesi başta olmak üzere politik ve bölgesel meseleler ele alındı.
"AKPM'de artık değer kalmadı, objektifliğini yitirdi"
Gafarova, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin parlamentolar arasındaki ilişkilerin üst düzeyde gösterdiğini belirterek, Şuşa Beyannamesi'nin parlamentolar arası işbirliğine ilişkin maddesinin uygulanmasının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin parlamento düzeyinde yansıması açısından önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) eskisi gibi olmadığını belirten Gafarova, "Bu organizasyon çok değişti. AKPM'de artık değer kalmadı, objektifliğini yitirdi" dedi.
"Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek"
Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi bir oy farkıyla 5. defa Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in zaferi vesilesiyle Gafarova'ya tebriklerini iletti. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın istikrar ve kalkınmasının sadece bölge için değil, Avrupa ve Asya için de önemli. Bugün Fransa başta olmak üzere Ermenistan'ı olumsuz etkileyen ülkeler var. Lakin Azerbaycan yalnız değil, Türkiye barışı destekliyor ve kardeş ülke olarak bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek" dedi. - BAKÜ
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