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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Muş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Muş, seçtiği fotoğrafların anlamlarını ve önemini paylaşarak, AA'yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
17.01.2024 - 16:12,
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Jose Colon'ın açık denizden kurtarılan göçmenlerin yer aldığı "Hayat yolculuğu" adlı fotoğrafını seçen Muş, "Bu insanlar bir yerden başka bir yere umut için gitmeye çalışıyorlar. Biri denize düşmüş, onu kurtarma çalışıyorlar. İnanılmaz bir hayat mücadelesi. İnsan doğacağı yeri seçemiyor. Bu insanlar doğduğu yerde yaşayamıyorlar ve hayatta kalmak için yola çıkmışlar. Ama bu sırada da hayat mücadelesi veriyorlar. Onu sembolize ettiği için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını" fotoğrafına oy veren Muş, "Spor" kategorisinde, Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Sevda Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 68 saat sonra 30 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal'a ulaşıldığı anda Mustafa Seven'in çektiği "Şükür" fotoğrafını oylayan Muş, şunları söyledi:

"Son dakikaya kadar mücadele etmiş küçük bir yavruyu kurtarma ekipleri kurtarmayı başarmış. O dönemde ben de görevliydim, Adıyaman'daydık. Son ana kadar mücadeleyi sürdürüyorsunuz ve ulaşıyorsunuz. Bunu, en iyi gösteren fotoğraflardan biri. Bu küçük çocuğa ulaştıktan sonra kurtarma ekiplerinin sevincini gösteriyor. Umutların hiç tükenmeden mücadele edilmesini sembolize eden önemli bir fotoğraf."

Mehmet Muş, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan AA görsellerinin yer aldığı "Kanıt" kitabını kişisel kütüphanesine eklediğini belirterek, AA'yı, başta bu eser olmak üzere başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
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