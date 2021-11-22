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Son dakika: Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" gerginliği - Son Dakika

Son dakika: Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" gerginliği

22.11.2021 21:44
Son dakika: Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" gerginliği

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş teröristtir, şerefsiz bir pisliktir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş teröristtir, şerefsiz bir pisliktir." demesi üzerine MHP ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Bakan, kendisiyle ilgili iddiaları ortaya atan o suç örgütü lideriyle ilgili cümleleri kullandığında ben İstanbul Valiliğinin koruma belgesini çıkardım. Madem bu adam organize suç örgütü lideriydi, niye koruma verdin Sayın Bakan?" diye sordu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Başarır'a, "Demirtaş'a da koruma verdik." karşılığını verdi. Bunun üzerine HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Konu nasıl oraya geldi? Bunu nasıl söylersin?" ifadesini kullandı.

Bu sırada ayağa kalkan MHP Mersin Milletvekili Kılavuz, "Selahattin Demirtaş teröristtir, şerefsiz bir pisliktir." diye bağırdı. HDP milletvekillerinin, Kılavuz'a tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, "Terbiyesizlik yapma." ifadesi gerilimi alevlendirdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Verilen arada da MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un, HDP sıralarına yürümesi üzerine arbede çıktı. Araya giren AK Parti ve CHP milletvekilleri gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

"Yüksek tonda, çok sert ifadeler kullanılıyor"

Birleşimin açılmasının ardından usul üzerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı Yılmaz'a, "7 yıldır milletvekiliyim, ilk kez fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldık." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da "Fiziki bir saldırı varsa kameralardan bunu tespit edin. İlk başlatan Garo Bey'dir. İçtüzüğe göre işlem yapmanızı istiyorum. Elimi itmiştir, onunla başlamıştır." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, bütçe görüşmelerinde son hafta olduğunu, yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek "Sabahtan beri bütün parti gruplarından yüksek tonda, çok sert ifadeler kullanılıyor. Buna gerek yok, biz demokratik bir ülkeyiz." görüşünü dile getirdi.

"Bu milleti zehirliyorsun"

CHP Mersin Milletvekili Başarır, daha sonra bütçe üzerindeki konuşmasına devam etti. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ettiğini hatırlatan Başarır, "İddia neydi? Sayın Bakanın oğlu, bir gece yarısı, bir suçlunun, şüphelinin bırakılması için baskı yapmasıydı. Güvenlik müdürünüzün arama kayıtları çıktı, mesajları yayınladı. Sayın Bakan, bununla ilgili bir hesap verdiniz mi? O çocuğa, ailesine yazık değil mi?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Soylu, Başarır'a, "Yalan söylüyorsun, provokatörsün." karşılığını vermesi üzerine tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Karşılıklı laf atmalar verilen arada da bir süre devam etti.

Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu, Başarır'ı kastederek "Provokatörsün, bu ülkeye her türlü provokasyonu yapıyorsun. Sen bu Meclisin yüz karasısın. Sen bu milletin başına belasın, bu milleti zehirliyorsun. Sen zehirli bir yılansın. CHP Grubu buraya provokasyon yapmaya gelmiş. Bunun başı da Engin Özkoç'tur, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla buraya geldi." görüşünü dile getirdi.

Bu sırada bazı CHP milletvekilleri, Soylu'nun, arkasındaki sıralarda oturan bir bürokratı, cep telefonuyla çekim yapmaması için uyararak kendisine tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, söz konusu bürokratın yanına gitmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Tartışmaya dahil olan İçişleri Bakanı Soylu, CHP ve HDP milletvekillerinin, bütçe üzerinde konuşmalarını canlı yayımladığını hatırlattı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, birleşimin açılmasının ardından konuşmalarında hakaret içerikli ifadeler kullanan milletvekillerinin mikrofonunu kapatacağını bildirdi.

"Akıl baliğ olmadığına inanıyorum"

Süleyman Soylu, CHP'li Başarır'ın, ağız burun hareketleriyle kendilerini tahrik etmeye çalıştığını söyleyerek "Bu konuda sözden anlamayacağına, akıl baliğ olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin eleştirilerini dinlediğini, notlarını aldığını, zamanı gelince cevap vereceğini belirten Soylu, "Plan ve Bütçe Komisyonunun usulünce yürümesi için CHP Grubu'ndaki arkadaşların, bu kurallara uyması gerekir. Biz buraya bütçe tartışmaya, bütçemizi anlatmaya geldik. Burada resmen azmettirmeye yönelik; bizim masumiyetimize karşı girişim söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika: Plan ve Bütçe Komisyonunda Selahattin Demirtaş gerginliği

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Plan ve Bütçe Komisyonunda 'Selahattin Demirtaş' gerginliği - Son Dakika


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