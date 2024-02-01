TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Varlık Fonu ile İlgili Görüşmeler Yapıldı

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.
CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Varlık Fonunda paralel bir bütçe olduğunu, büyüklüğü geçtikçe artan anormal rakamların söz konusu olduğunu iddia etti.
Varlık Fonunun Genel Kurul toplantısını yapmadığını dile getiren Türeli, "Varlık Fonunun Türkiye'nin hangi sorununu çözdüğünü anlamış değilim. Neden Varlık Fonu kuruldu? Türkiye'deki Varlık Fonu'nun, dünyadaki Varlık Fonlarının kuruluş amaçlarıyla bir ilişkisi yok. Varlık Fonu'nun kapatılması ve oradaki kurumların yeniden hazine içine alınması lazım." diye konuştu.
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Varlık Fonunun devletin ve milletin varlıklarının yüzde 80'nini bünyesinde barındıran bir fon olduğunu belirtti.
Temurci, Varlık Fonunun bazı harcamalarına değinerek "Varlık Fonunun 2021 ve 2022 yılındaki kurumsal iletişim ve seyahat giderlerine baktığımızda; 2021 yılında kurumsal iletişime yaklaşık 1,2 milyon, 2022'de ise yaklaşık 15 milyon harcama yapılmış. Kurumsal iletişimde ne oldu ki bu kadar arttı? Seyahat giderlerine baktığımızda ise bu rakam 373 binden yaklaşık 3 milyona çıkmış." diye konuştu.
DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Varlık Fonunun mutlaka Sayıştay denetiminden geçmesi gerektiğini belirtti.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Varlık Fonunun Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşlarını bünyesinde barındırdığını, daha önce kar elde eden bazı kuruluşların Varlık Fonuna dahil edilmesinden sonra zarar ettiğini, bu durumun sebebinin açıklanması gerektiğini kaydetti.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Varlık Fonunun Türkiye'nin kaynaklarını toplayarak daha büyük bir ekonomik güç olmak ve ülkenin geleceğine yön vermek için kurulduğunu vurguladı.
Güneş, Varlık Fonundaki şirketlerin büyük çoğunluğunun Sayıştay tarafından denetlendiğini, bunun yanında bağımsız kuruluşlar, Devlet Denetleme Kurumu ve TBMM'nin de denetim görevlerini yerine getirdiğini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, varlık fonlarının ekonomik büyümeyi sağlamak, sosyal refahı arttırmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Erdem, TBMM'nin teknik denetim yapmadığını, millet adına, açık ve siyasi bir denetim yaptığını söyledi.
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Varlık Fonunun stratejik kalkınma amaçlı kurulduğunu, denetim görevlilerini ima yoluyla bile olsa töhmet altında bırakan ifadeleri doğru bulmadıklarını ifade etti.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise denetim raporlarının Meclis'e zamanında ulaştırılmadığını, bu durumun Meclisin denetim sorumluluğunu yerine getirmesinde olumsuz bir etki yaptığını kaydetti.
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