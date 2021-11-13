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TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret - Son Dakika

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret

13.11.2021 15:31
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, geleceğin dünyasını teknolojiyle, inovasyonla ve Ar-Ge ile şekillendirmeye güçlerinin de isteklerinin de baki olduğunu belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, geleceğin dünyasını teknolojiyle, inovasyonla ve Ar-Ge ile şekillendirmeye güçlerinin de isteklerinin de baki olduğunu belirtti.

Altunyaldız, komisyon üyeleriyle birlikte dün ve bugün Kocaeli'de Bilişim Vadisi ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) yaptıkları ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilişim Vadisi ve TOGG ziyaretlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Altunyaldız, Tasarım Kümelenme Merkezi ve Yazılım Okulu'nda incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Altunyaldız, Bilişim Vadisi ziyaretlerinin son aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ve Çetin Ali Dönmez'den Milli Teknoloji Hamlesi'ne ilişkin sunum aldıklarını kaydetti.

Toplantıda, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilenler ve gelecek dönemde planlanan konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildiren Altunyaldız, "Geleceğin dünyasını teknolojiyle, inovasyonla ve Ar-Ge ile şekillendirmeye gücümüz de isteğimiz de baki. Gözümüz daima yükseklerde. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeleriyle birlikte Türkiye'yi geleceğin dünyasına taşıyacak çalışmaları yerinde değerlendirme imkanı bulduklarını vurgulayan Altunyaldız, "Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin savunma sanayiinden, teknolojik dönüşümüne, uzay ve havacılıktan ileri düzey telekomünikasyona kadar nitelikli alanlardaki ilerlemesine ışık tutan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduğumuz bu teknik ziyaretimizde komisyonumuzun üyelerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Bakan yardımcılarımıza ve ülkemizin teknolojiyle yoğrulmuş bu atılımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Bilişim Vadisi, Türkiye, TOGG, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret - Son Dakika
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