Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da, yüzde 50+1 kuralı parlamentoda aranmadığı için yeni TBMM şekillendi. TBMM'de partilerin koltuk sayıları değişti, 2018'e göre farklı bir tablo oluştu.
2018'de yüzde 42.56 oy alarak 295 vekil çıkaran AK Parti, 14 Mayıs'ta aynı başarıyı gösteremedi. Oyları yüzde 35.58'e düşen AK Parti 28. Dönem'de 267 milletvekili ile TBMM'de olacak.
2018'de yüzde 22.65 oy oranıyla Meclis'e 146 milletvekili gönderen CHP, son seçimlerde sandalye sayısını artırdı. Oy oranını yüzde 25.33'e çıkaran CHP'nin yeni dönemde milletvekili sayısı 169 oldu.
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP için ise tablo çok değişmedi. 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalye alan MHP'nin oyu 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oldu. MHP'nin vekil sayısı 49'dan 50'ye çıktı.
2018 genel seçimlerinde yüzde 11.70 oy alarak 67 vekil çıkaran HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yarışa Yeşil Sol Parti listelerinden dahil oldu. Yeşil Sol Parti yüzde 8.81 oy oranına ulaşarak Meclis'e 61 milletvekili gönderdi.
2018'de yüzde 9.96 oy alarak 43 vekille Meclis'te yer alan İYİ Parti açısından da bu rakamda çok değişiklik olmadı. Yüzde 9.69 oy alan İYİ Parti'nin yeni vekil sayısı 44 oldu.
Bir önceki seçimde yüzde 1.34 oy alarak TBMM'ye vekil gönderemeyen Saadet Partisi, bu sefer yarışa CHP listelerinden ortak oldu. Saadet yeni dönemde 10 adayını vekil yapabildi.
Cumhur İttifakı bünyesine katılan HÜDA PAR da ilk kez parlamentoya girdi. HÜDA PAR 4 vekilini Meclis'e gönderdi.
Kısa süre önce Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, ilk seçim heyecanını 14 Mayıs'ta yaşadı. Yüzde 2.82 oy alan Yeniden Refah, 5 vekilini Meclis'e gönderdi.
Son Dakika › Politika › Meclis'teki koltuk sayıları nasıl değişti? İşte parti parti 2018 ve 2023 karşılaştırması - Son Dakika