TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması

25.07.2022 13:04
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yerli otomobil TOGG'u çok önemli bir proje olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirterek, "Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yerli otomobil TOGG'u çok önemli bir proje olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirterek, "Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz." dedi.

Parti genel merkezinde, haftalık basın değerlendirmesi yapan Sarıgül, parti olarak Atatürk'ün emanetini korumak için ekonomik milliyetçilik yaptıklarını söyledi.

Sarıgül, Ukrayna tahılının, Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmayı başarı olarak gördüklerini, bu anlaşmanın dünyanın yararına olduğu belirterek, "Dünyanın yararına olan her anlaşma Türkiye Değişim Partisini mutlu eder. Yine aynı düşüncelerle yerli otomobil TOGG'u çok önemli bir proje olarak görüyor ve destekliyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Sarıgül, çözüm getirilmesi gereken konular olduğunu ifade ederek, taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

" EYT'lilerle ilgili yeni mağduriyet ve hak kayıpları yaratmayan bir çalışma yapın, TBMM açılınca Meclis'e getirin. Sözleşmeli personelin kadro sorununu çözün. Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin. Esnafa yük olan kira stopajını kaldırın. Çiftçi ve esnafın kullandığı elektriği ve akaryakıtı ucuza verin. Esnafa sicil affı çıkarın. Şehit ve gazi maaşlarını artırın. İşe girişlerde mülakatı kaldırın. 20 bin engelli ataması yapın ve kamudaki engelli istihdam kotasını yüzde 6'ya çıkarın. Engelli aylığını artırın. 600 bin öğretmen atanmayı bekliyor, sadece 20 bini atanacak. En az 100 bin atama yapın. Askerlik yapanların SGK primlerini devletin ödemesini sağlayın. Yaşlılık aylığını artırın."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması - Son Dakika

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