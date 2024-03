Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, güreş sporcuları ve aileleri ile iftarda buluştu

Politika

İlçedeki güreş sporcuları ve aileleri ile iftarda bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköyümüzü önümüzdeki 5 yıl içerisinde sporda, sanatta, turizmde altın çağını yaşayan bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

Başkan Togar, Tekkeköy Belediyesi Spor Kulübü güreş branşı sporcuları, aileleri ve antrenörleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya'nın da katıldığı programda çeşitli turnuvalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Togar güreş sporu ve sporcuları için bir müjdeyi de programda yaptığı konuşmada açıkladı.

Güreş tesisinin müjdesini verdi

Başkan Hasan Togar, "Öncelikle güreş kulübünü Tekkeköy Belediyesi'nin tamamen bünyesine alıp ayrı bir bütçe oluşturmayı size buradan söz veriyorum. Ata sporumuz güreşin bu ilçenin özellikle Gökçe, Büyüklü gibi mahallelerinde inanılmaz derecede karşılığı olduğunu, Türkiye'nin her yerinde her klasmanda derecelere giren sporcularımız olduğunu biliyorum. İçerisinde güreşlerin de yapılabilecek olduğu, sizler için bir sosyal tesisi ilçemize kazandıracağımızın buradan tüm güreşçi sporcularımıza müjdesini vermek istiyorum. Bu güreşçilerin Kutlukent'ten Tekkeköy'den köylerden geliş gidişleriyle ilgili servis noktasında hiçbir ailemiz endişe etmesin. Servis noktasında da Tekkeköy Belediyesi kendisi karşılayacak. Bu ilçe 10 yıl boyunca her aşamada sınıf atladı inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah sporda da sanatta da turizmde de altın çağını yaşayan bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN