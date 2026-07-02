Temelli'den Asgari Ücret Açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Asgari ücrete temmuzda muhakkak zam yapılmalı. 28 bin lira asgari ücret artık açlık sınırından yaklaşık 10 bin lira daha düşük düzeye kadar gerilemiştir. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olarak tarif ettiğimiz rakamlara hızla çekilmelidir." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1993'te Sivas'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

İktidarın kanun teklifi hazırlama usullerini eleştiren Temelli, Genel Kurul'da görüşmeleri süren ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde idareye keyfilik sağlayan bir hükmün kabul edildiğini öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığına sunulması beklenen ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak anılan, öte yandan Genel Kurul gündeminde yer alan ve "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun tekliflerine değinen Temelli, söz konusu düzenlemelerin beklentileri karşılamayacağını savundu.

Enflasyon rakamlarının çarpıtıldığını ileri süren Temelli, hükümetin bütçe açığını emekliler ve emekçiler üzerinden kapatma mantığıyla çalıştığını iddia etti. Temelli, "Asgari ücrete temmuzda muhakkak zam yapılmalı. 28 bin lira asgari ücret artık açlık sınırından yaklaşık 10 bin lira daha düşük düzeye kadar gerilemiştir. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olarak tarif ettiğimiz rakamlara hızla çekilmelidir." diye konuştu.

Kaynaklar doğru yönetilmediği için Türkiye'de "yoksulluk girdabı" yaşandığını savunan Temelli, başka bir bütçe ve ekonomi anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Temelli, bir gazetecinin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanması öngörülen yasal düzenlemelere ilişkin sorusu üzerine, "Görüşmelere devam ediyoruz. Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"Yasa gelecek ama Meclis'ten geçecek mi?" sorusuna ise Temelli, "Meclis'e her gelen şey Meclis'ten geçmiyor ama bunun Meclis'ten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu, İYİ Parti dışında." yanıtını verdi.

Temelli, ülkedeki herkesin geleceğini ilgilendiren bu düzenlemeye sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini de kaydetti.