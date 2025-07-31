Terörsüz Türkiye Komisyon kurulmadan ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye Komisyon kurulmadan ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi

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Terörsüz Türkiye Komisyon kurulmadan ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
31.07.2025 16:49
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Terörsüz Türkiye Komisyon kurulmadan ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
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TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşirken AK Parti ile CHP arasında ilk çatlak ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Komisyon çalışmalarını basına kapalı yapacak" sözlerine CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, "Abdullah Güler hadsizlik etmiştir, komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez" dedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı. Güler "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk. Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK"

Güler, komisyonun basına açık olup olmamasına ilişkin ise "Komisyon basına kapalı olacak. Kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu ihtisas komisyonu gibi kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak değerlendirmeleri komisyon ele alacak. Mahrem alanda bilgiler alınacak, süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"HADSİZLİK ETMİŞTİR"

Güler'in bu sözleri CHP lideri Özgür Özel'i kızdırdı. Özel yaptığı açıklamada, "Abdullah Güler hadsizlik etmiştir, bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyon üyeleri ilk toplantıda karar verecek. Bu kararı hep birlikte verirlerse buna da saygı duymak lazım. Abdullah Güler kim oluyor, onda 6 hisse mi varmış. Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez. Bu komisyon toplantısında kararlaştırılacak. Nitelikli çoğunlukla ilgili yanlış hesaplar yapıyorlar. İYİ Parti katılmayınca yüzde 47'ye düşmüyor. Üye tam sayısının salt çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu olur. Komisyon kurulduğu an bildirilen sayı üzerinden hesaplar yapılır. O eksikliği de giderelim." dedi.

Abdullah Güler, Özgür Özel, Politika, AK Parti, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye Komisyon kurulmadan ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi - Son Dakika

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