Çelik: Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yasa taslağı aşamasındayız - Son Dakika
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Çelik: Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yasa taslağı aşamasındayız

22.06.2026 21:08
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakmasına bağlı yasa taslağının değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, ABD-İran mutabakatı ve erken seçim açıklamalarına değindi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, hafta sonu yapılacak AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısında iç ve dış siyasetin bütün alanlarıyla ilgili olarak hem genel başkan yardımcılarının hem de bakanların bulunacağı oturumlarda bütün konuların ele alınacağını söyledi. Çelik, "Kampa katılan bütün katılımcılarımız en geniş şekilde fikirlerini ifade edecekler. Bu ifade çerçevesinde de istişareler yapılacak. Her bir oturum kayıt altına alınacak, kampın bitiminden sonra da bütün bu notlar işlemden geçerek önümüzdeki dönemde parti siyasetinin belirlenmesi açısından öne çıkan unsurlar hem MYK hem de MKYK'da değerlendirilecek, Genel Başkanımızın onayıyla birlikte parti politikalarına yön veren bir siyasi akla dönüşecek" dedi.

Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın toplantıda bir sunum gerçekleştirdiğini, Meclis gündeminin ele alındığını söyledi.

'KIRILGAN BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Açıklamalarının ardından Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, ABD-İran mutabakatına ilişkin soruya, "Biz başından beri İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu ifade ettik. İran'ın kardeş ülkelerin topraklarını hedef alan yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade ettik. İsrail'in Siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir bu. Hala devam etmektedir. Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üs kurarak Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye dönük çok saldırganca bir tutum ortaya koymuştur. Gazze'deki insanlık dışı soykırım saldırıları da devam etmektedir. Bu Siyonist saldırganlık İran'ı da hedef almıştır. Baştan beri Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Bu saldırının neticesi uluslararası hukuka ve sisteme de büyük bedeller ödetmiştir. 60 günlük süreç içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız. İsrail'in soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyulması, İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmelidir" diye konuştu.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devleti Bahçeli'nin 'erken seçim' açıklamalarının sorulması üzerine, "Erken seçimi reddeden açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu belirtmesi, birlik ve beraberliğimizi tekrar ortaya koymuştur" dedi.

'TÜM SİYASİ PARTİLERİN KATKI VERMESİ ÖNEMLİDİR'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Çelik, Türkiye'de çok önemli aşamaların kaydedildiğini, Meclis raporunun da son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün gelinen noktada raporun içeriğine ve attığı imzanın arkasında durması önemlidir. PKK ve KCK'nın tüm unsurlarıyla, uzantılarıyla, silahlı yapısının fesh edilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Bu illegal yapılar Türkiye'nin gündeminden çıkmalıdır. Bugün net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını, illegal yapılarını sona erdirmeyi temin etmek üzere bir yasal çerçeve ortaya çıkacaktır. Biz, bu yasal çerçevenin biran evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını, tüm şube ve uzantılarıyla, illegal yapılarıyla ortadan kalkmasına dönüktür. Türkiye'nin milli güvenliği, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri açısından bu önemlidir. Bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Bu yasal çerçeve için tüm siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle, milletin büyük değerleriyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Devletimizin niteliklerinden milletimizin değerlerinden taviz vermeden herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Yasal düzenleme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, süreci sabote etmeye dönük eylemlerin de farkında olduklarını söyleyerek, "Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Türkiye, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşmak için biz Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Bugün gelinen noktada aşamalar geçildi, bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız" dedi.

Aybala MELEK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çelik: Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yasa taslağı aşamasındayız - Son Dakika

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