TESK Başkanı Palandöken'in 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Politika

TESK Başkanı Palandöken'in 10 Kasım mesajı

TESK Başkanı Palandöken\'in 10 Kasım mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Atatürk bizlere sadece bir vatan değil, aynı zamanda fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerle aydınlanacak...

09.11.2024 10:53
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Atatürk bizlere sadece bir vatan değil, aynı zamanda fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerle aydınlanacak bir gelecek miras bırakmıştır" ifadelerine yer verdi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz devlet adamı, bağımsızlık mücadelemizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, milletimizin zor koşullar içinde varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde, bağımsızlık ve egemenlik ruhunu ateşlemiş 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek milletimizi zafere taşımıştır. Onun azmi ve ileri görüşlülüğü sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihin en karanlık sayfalarından aydınlık yarınlara uzanan bir yol bulmuş, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi dünya tarihine örnek bir bağımsızlık destanı olarak yazılmıştır. Bugün Atatürk'ün aziz hatırasına olan borcumuzu ödemek için onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ilke ve devrimlerine bağlı kalmak, bilimi, aklı ve çağdaş medeniyeti rehber edinerek yolumuza devam etmek en büyük görevimizdir. Atatürk bizlere sadece bir vatan değil, aynı zamanda fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerle aydınlanacak bir gelecek miras bırakmıştır. Bu mirasa layık olmak ve ülkemizi onun hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TESK Başkanı Palandöken'in 10 Kasım mesajı - Son Dakika

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