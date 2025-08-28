ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi - Son Dakika
Politika

ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi

ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi
28.08.2025 17:48
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Lübnan'da gazetecilere karşı kullandığı 'hayvani' ifadesi için özür diledi. Barrack, tepki çeken ifadenin hakaret amacı taşımadığını söylerken; "Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'da katıldığı basın toplantısında gazetecilere ettiği "hayvani" ifadesi için özür dileyerek, "Basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız oldu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta katıldığı bir basın toplantısında gazetecilere karşı kullandığı "hayvani" ifadesine ilişkin açıklama yaptı.

O SÖZLERİNDEN ÇARK ETTİ

Barack tepki çeken sözleri için özür diledi. ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "'Hayvan' kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılma kararı alması durumunda İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kontrolü altında bulundurduğu bölgelerden çekilebileceğini öne sürmesinin ardından Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Barrack'ın açıklamaları, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti. Barrack, sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarlamış ve "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı. Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" demişti.

LÜBNAN BASINI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Lübnan kökenli Barrack'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş ve diplomatın açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirilmişti. Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, " Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" demişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Lübnan, Ankara, Medya, Dünya, Son Dakika

