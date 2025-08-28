ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'da katıldığı basın toplantısında gazetecilere ettiği "hayvani" ifadesi için özür dileyerek, "Basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız oldu" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİNDEN ÇARK ETTİ

Barack tepki çeken sözleri için özür diledi. ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "'Hayvan' kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.