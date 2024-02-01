Ticaret Bakanı: İhracatı 7 kat artırdık, 2024 hedefi 267 milyar dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 255,8 milyar dolarlık ihracat ile son 21 yılda 7 katı artış sağladıklarını belirterek, "2024 hedefimiz ise 267 milyar dolar. Yani yaklaşık yüzde 4 ila 5 arasında bir artışı başarmamız gerekiyor" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odakları Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyasından temsilciler de katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada 2023 yılının küresel ekonomilerde durgunluk eğilimi olan bir yıl olduğunu ancak buna rağmen yüzde 2,9 büyüme oranıyla kapatmayı beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında konuşan Bakan Bolat, "İhracatımızı geçen yıl 255,8 milyar dolara yükselttik. Haziran ayından bu yana az veya çok her ay ihracat rekoru kırdık. Ağustos ayından bu yana ise her ay ithalatımızda gerileme kaydettik. 255,8 milyar dolarlık ihracat ile son 21 yılda 7 katı artış sağladık. 2024 hedefimiz ise 267 milyar dolar. Yani yaklaşık yüzde 4 ila 5 arasında bir artışı başarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'HİZMETLER TİCARETİNDE 49 MİLYAR DOLAR BİR FAZLAMIZ VAR'
Dış ticaret açığının mal ticaretinde 106 milyar dolara gerilediği aktaran Bolat, "Böylelikle 4 milyar dolarlık bir tasarrufumuz oldu. Ama hizmetler ticaretinde 49 milyar dolar bir fazlamız var. Bu sayede, cari işlemler dengesinde gerilemeler başladı. Gelelim ithalata. Ağustostan bu yana ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalma eğilimindedir. Orta Vadeli Plan tahmini 367 milyar dolardı. 2023 yılını 362 milyar dolarla kapattık. 5 milyar dolar daha az oldu" diye konuştu.
'KİŞİ BAŞINA TURİST HARCAMASI 952 DOLARA YÜKSELDİ'
Bakan Bolat, dün açıklanan 12 aylık turizm verilerine de değinerek, "2023'te ülkemize gelen turist sayısı yüzde 11,1'lik artışla 57 milyon 100 bine yükselirken dünyada 4'üncü sıraya yükseldik. Turizm geliri bakımından da dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Orada da yaklaşık yüzde 17'lik artışla 54,3 milyar dolar gelirimiz oldu. Daha önemlisi, kişi başına turist harcaması da 650 ile 700 milyar dolara yapışmıştı. Orada da 2022'de kişi başı 902 dolar, 2023'te de 952 dolara yükseldik. Türkiye'den giden turist sayısında da artış var. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımız 2022'de 7 buçuk milyondu, 2023'te 11 milyon 100 bine yükseldi. Orada da turizm giderimiz 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz, sağlık turizmi, eğitim turizmi, spor turizmi, gastronomi yolcu taşımacılığı alanlarında, Ticaret Bakanlığı olarak destekler veriyoruz" diye konuştu.
'AKTİF BİR TİCARET POLİTİKASI UYGULUYORUZ'
İthalat konusunda ihtiyaçlar doğrultusunda kapılarının açık olduğunu belirten Bakan Bolat, "Ancak bazı ülkelerin dampingli ihracat, menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını görüyoruz. Sübvansiyonlu ürünlerin yapıldığını görüyoruz. Bu noktada yerli ve milli üreticilerimiz şikayet ettiklerinde, bu talepler haklı ise soruşturmalar açılıyor. Bu soruşturmaların sonucuna göre de bazı tedbirler alınıyor. 64 ürün grubunda 126 adet damping ve sübvansiyona karşı önlemimiz var. 10 ürün grubunda koruma tedbiri var. 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz bırakılması eylemine karşı önlemimiz var. 149 ürün grubunda da gözetim tedbiri almış bulunuyoruz. Bu noktada 4 bin 460 üründe ilave gümrük vergileri uygulanmakta. Şunu söyleyebiliriz ki ithalata karşı getirilen tedbirlerin söz konusu olduğu ürünlerden 70 milyar dolarlık ithalat da halen yapılabilmektedir. Dünya ticaretinde büyük bir savaş var. Kıyasıya bir savaş var. Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
'23 MİLYAR LİRALIK KAÇAK EŞYA YAKALANDI'
7 bin 500 gümrük muhafaza personeli ile yasa dışı ticaret ve uyuşturucuyla mücadele konusunda çalıştıklarını ifade eden Bolat, "Bu noktada 2023'te 23 milyar liralık kaçak eşya yakalandı. Bunun 5 buçuk milyar lirası uyuşturucuydu. Geri kalan 17 buçuk milyar lirası da maalesef kaçak ticari eşyaydı. 12 ton uyuşturucu yakalandı. Toplumun zehirlenmesini engelliyoruz" diye konuştu.
'2'NCİ EL PİYASALARA DÜZEN VE NİZAM GELDİ'
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Bakan Bolat'ın iç piyasanın etkin ve sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine öncülük ettiğini aktararak, "Bu sayede mesela otomotivde sıfır ve 2'nci el piyasalara düzen ve nizam geldi. Kendisinin diyaloğa ve istişareye verdiği öneme yıllardır hep şahit olduk. Şimdi bakanlık görevinde de aynı vizyoner ve kararlı yaklaşımı görüyoruz. Sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek anlamında, bakanımızın bu yaklaşımını çok değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.
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Son Dakika › Politika › Ticaret Bakanı: İhracatı 7 kat artırdık, 2024 hedefi 267 milyar dolar - Son Dakika
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