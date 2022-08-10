Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binası önünde AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi tarafından çiçeklerle karşılanan Muş, parti üyeleriyle tek tek selamlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Muş'tan AK Parti Kayseri İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

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