Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Endonezya, Gabon ve Uganda Ticaret Bakanları ile Görüştü

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Endonezya Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan, Gabon Ticaret Bakanı Marie Paullette Parfaite Amouyeme Ollame ve Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakan Yardımcısı Wilson Mbasu Mbadi ile görüştü.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya Ticaret Bakanı Sayın Dr. Zulkifli Hasan, Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakan Yardımcısı Sayın Wilson Mbasu Mbadi ve Gabon Ticaret Bakanı Sayın Marie Paullette Parfaite Amouyeme Ollame ile İstanbul'da bir araya geldik. Endonezya Ticaret Bakanı Sayın Dr. Zulkifli Hasan ile yaptığımız görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasında başta altyapı ve savunma sanayi olmak üzere öncelikli sektörleri ele aldık, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının önemine dikkat çektik" dedi.

Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakan Yardımcısı Wilson Mbasu Mbadi ile yapılan görüşmede ise Türk firmalarının Uganda'daki faaliyetleri ile ticaret ve yatırımlara ilişkin yasal altyapının tamamlanması konularının ele alındığı verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bolat:

"Gabon Ticaret Bakanı Sayın Marie Paullette Parfaite Amouyeme Ollame ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, iki ülke arasındaki yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ikili ticaretin çeşitlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunduk. Gabonlu Sayın Bakan ile ayrıca Bakanlıklarımız arasında JETCO mekanizmasının kurulmasında da mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

BOLAT, MISIR, NİJER ve NİJERYALI MEVKİDAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Seydou Asman ve Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Doris Uzoka Anite ile görüştüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Mısır Ticaret Bakanı ile yaptığı toplantıda, güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ileriye taşınması ve iki ülkenin ortak potansiyellerini hayata geçirecek projeler üzerinde durduklarını ifade etti.

Nijerli mevkidaşı ile gerçekleşen görüşmede, yeni yatırım alanlarının keşfi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bolat, " Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Doris Uzoka Anite ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Afrika'daki en büyük ticaret partnerlerimiz arasında yer alan Nijerya ile işbirliğimizi güçlendirecek yeni fırsatları ele aldık, yasal altyapının tamamlanması için atacağımız adımları istişare ettik. Ticaret Bakanlığı olarak ticaret diplomasisi faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.