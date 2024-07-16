Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi Bakanı ile görüştü

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G-7 Ticaret Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G-7 Ticaret Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'da temaslarına başladı. Bolat, İtalya'da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile görüştü. İkili, Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine yönelik birçok önemli konuyu ele aldı.

Bolat görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılını kutladığımız 2024 yılında Japonya ile ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde yukarılara çıkarmak, ülkemizde mevcut Japon yatırımlarını artırmak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik sektöründe yeni ortaklıklar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı. - ROMA