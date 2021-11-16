TİP Genel Başkanı Baş: "Halka karşı suç işleyen herkes hesabını verecek" - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Halka karşı suç işleyen herkes işlediği suçların hesabını verecek." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının günlerce konuşulduğunu, muhalefet partilerinin meseleyi Mecliste gündem haline getirmek için çaba sarf ettiğini ancak bu çabaların engellendiğini savundu.

Bir kenara çekilmediklerini dile getiren Baş, iddialar içinde halka karşı işlenen suçlar olduğunu ve bunların unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İddialarla ilgili, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da imzasının bulunduğu "Duvar" adlı kitabın çıkarıldığını anlatan Baş, TİP olarak, kurdukları komisyonun raporu olan bu kitabı vatandaşların dikkatine sunduklarını kaydetti.

Baş, hazırlanan araştırma raporuna göre, kitapta 360 farklı suça yer verildiğini ileri sürdü.

Bu çalışmanın halka verdikleri bir söz olduğunu ifade eden Baş, "Elindeki gücü, iktidar olanaklarını halka karşı kullanan, halka karşı suç işleyen herkes işlediği suçların hesabını verecek." diye konuştu.