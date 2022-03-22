TİP Genel Başkanı Baş: "Vatandaşların keyfi şekilde sokakta şiddete maruz kalması kabul edilemez" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Adana'daki olaylara ilişkin "Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta şiddete ve işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiyle ilgili hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların böbreklerini satılığa çıkardığını, asgari ücretin fiyat artışları karşısında eridiğini, her taraftan su alan geminin batmaya doğru gittiğini ileri sürdü.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eylemlere karış polisin müdahalesini anımsatan Baş, ortaya çıkan görüntülerin iktidarın çürüdüğünün bir göstergesi olduğunu savundu.

Hükümetin tepkileri frenlemek ve halkı tehdit etmek üzere yargı sopasını kullandığını iddia eden Baş, "Eğer bu iktidardan değilseniz, iktidarı eleştiriyorsanız iktidarın polisleri vatandaşlara her türlü müdahaleyi yapmayı kendisinde bir hak olarak görüyor. Sonra kamuoyu tepkisi oluşunca da 'iki polise soruşturma açtık' deyip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşlara karşı İçişleri Bakanlığının da hükümetin de devletin de polisin de herkesin sorumlulukları belirlenmiştir. Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta şiddete ve işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez." diye konuştu.