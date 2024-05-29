TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkartılmalı - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkartılmalı

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söyledi. "Emekliler açlığa mahkum ediliyor" diyen Baş, staj ve çıraklık sigortasının da SGK başlangıcı sayılması gerektiğini belirtti.

29.05.2024 15:53
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Meclis'te düzenlediği basın açıklamasında asgari ücretleri, emeklileri, staj ve çıraklık mağdurlarını gündeme getiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baş, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söyledi.

"EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR"

Mevcut asgari ücretle ve emekli maaşlarıyla yaşanamayacağını ifade eden Baş, "AKP, bir açlık ve yoksulluk programı uyguluyor ve bu programın birinciliğini emeklilere vermiş durumdalar. Emekliler açlığa mahkum ediliyor. İlk yapılması gereken şey aylık bağlanma oranlarının derhal artırılmasıdır." dedi.

2002'de en düşük emekli aylığının 228 lira olduğunu ve 7 çeyrek altın alınabildiğini kaydeden Baş, bugünkü emekli maaşıyla en fazla 2 tane alınabildiğini belirtti.

"STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGICI MUTLAKA SGK BAŞLANGICI SAYILMALI"

Emeklilerin yük olmadığını anlatan Baş, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır. Aylık bağlanma oranlarında derhal 2008'e geri dönülmelidir. Emekli ikramiyeleri en az 1 maaş olmalı. Staj ve çıraklık başlangıcı mutlaka SGK başlangıcı olarak kabul edilmeli." diye konuştu.

Türkiye'de insanların haftalık çalışma ortalamasının OECD ülkelerinden daha fazla olduğunu ve emeklilerin ortalama gelirlerinin de bu ülkelerin çok altında kaldığını savunan Baş, asgari ücretle ev kiralayabilmenin, sağlıklı koşullarda yaşayabilmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Baş, "Asgari ücretle alabileceğiniz belki yegane şey borç. Eskiden simit-çay hesapları yapılırdı, artık bunların da hiçbir anlamı kalmadı. Türkiye'de hiç kimse asgari ücretle geçinilebileceğini iddia edemez." değerlendirmesinde bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkartılmalı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkartılmalı - Son Dakika

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