TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri arasında arbede yaşandı

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için mahkemenin kararı beklenirken kaleme girmek isteyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu avukatlarla güvenlik personeli arasında arbede yaşandı.

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bugün de karar çıkmadı. Mahkemenin Can Atalay kararını bekleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu avukatlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine girmek istedi. Güvenlik görevlileriyle avukatlar arasında arbede yaşandı. Güvenlik personelleri koridor kapısını tutarak engellerlerken, avukatlar ve milletvekilleri ise kapıyı aşıp mahkeme kalemine gitmeye çalıştı. Arbede sonrasında çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemi aldı.

BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Mahkemenin 6 gündür Anayasa Mahkemesi kararını ayaklar altına aldığını söyleyen TİP Milletvekili Sera Kadıgil, yaşanan arbedenin sorumlusunun idari müdür olduğunu ve tek amaçlarının kaleme girip bilgi almak olduğunu belirterek Biz buradayız. Herkesin bilmesini isterim ki, az önceki nümayişin sebebi, ne buradaki avukatlardır, ne milletvekilleridir, ne de hatta buradaki memurlardır. Buradaki nümayişin nedeni idari müdürdür. Biz buraya geldik, yanımızda 50 tane avukat meslektaşımı var. 3 milletvekiliyiz birisi benim genel başkanım. Tek amacımız kaleme girip, normal vatandaş gibi bu bizim en doğal hakkımız, kalemden bilgi almaktı. milletkekilleridir, Türkiye İşçi Partisi olarak beklemeye devam edeceğiz. Can Atalay'a özgürlük dedi. Kadıgil'in sözleri grup tarafından alkışlandı. Avukatlar, adliye koridorunda mahkemenin kararını beklemeye devam ediyorlar.