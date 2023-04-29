TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın, Selahattin Demirtaş ve HDP hakkında söylemleri ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın, Selahattin Demirtaş ve HDP hakkında söylemleri ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi

29.04.2023 09:49

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın, bir vatandaşla ittifak ortaklarından HDP hakkında girdiği diyalog tartışma yarattı. HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştiren Şık, "Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmaz" dedi. Bu sözler büyük tepki çekerken önce Şık, ardından da TİP özür mesajı yayınladı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sokakta bir vatandaşla girdiği diyalog tartışma yarattı. Şık, TİP'in de üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı partisi olan ve hakkındaki kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçime giren HDP'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SELAHATTİN BUGÜN CANIMIZA OKUMUŞ"

Görüntülerde bir vatandaşla sohbet eden Şık, "Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmaz" ifadelerini kullandı. Hasip Kaplan'ın "HDP'nin başına bir Türk geçmesin." ifadelerini hatırlatan vatandaşa ise Şık, "Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam." yanıtını veriyor.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Şık eleştirilerin odağında yer aldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Şık, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak." dedi.

Ahmet Şık'ın Selahattin Demirtaş ve HDP için söyledikleri, ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi

"KASTINI AŞAN İFADELER İÇERİYOR"

TİP'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ahmet Şık'ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP'li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz"

Ahmet Şık'ın Selahattin Demirtaş ve HDP için söyledikleri, ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi
YORUMLAR (6)
  • Erdinç Uzuner: Cumhuriyeti yıkmak için pusuda bekleyen kurtlara bir çift yazsaydın keşke. Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: Beter olun yiyin birbirinizi Cevap Yaz 47 10 Yayından Kaldır
  • İsmail Erkan Şenyurt: Yakıştımı Ahmet Türkiye de meclise HDP sayesinde girip sesinizi duyurdunuz ve de şimdiki tutumunuzla meclise giremiyeceginizi bildiğiniz halde oy potansiyelinizi ölçmek böyle bir zamandamı olmalıydı Türkiye halklarına ihanet ettiniz. Cevap Yaz 32 19 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silah dağıtımı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silah dağıtımı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Şık, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın, Selahattin Demirtaş ve HDP hakkında söylemleri ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 6 isim sıralayan Akşener: Seçimi kazanırsak hepsi kurulacak yeni kabinede bakan olarak görev yapacak
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:18:05. #1.12#
SON DAKİKA: TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın, Selahattin Demirtaş ve HDP hakkında söylemleri ittifakı karıştırdı! Hemen özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement