TİP İstanbul Milletvekili Sütlü: "Ramazan Bayramı'nı 1 Mayıs'ta meydanlarda hep birlikte kutlayalım" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, " Ramazan Bayramı'nı 1 Mayıs'ta meydanlarda hep birlikte kutlayalım." dedi.

Sütlü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını belirterek bayramda 4 kişilik bir ailenin çoluk çocuk otobüsle memlekete gidip gelmek istese bile bunu yapamayacağını çünkü bu masrafın bir asgari ücrete denk geldiğini söyledi. Sütlü, "Yani bayramda bile sevdiklerimize kavuşmamız, bu iktidarın saçma politikaları nedeniyle engelleniyor." diye konuştu.

"Biz de tam da bu sebeple gelin bu sene bayramlarımızı birleştirelim diyoruz." ifadesini kullanan Sütlü, "Ailenizle, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla gelin bu bayramı, 1 Mayıs'ta meydanlarda hep birlikte kutlayalım. Bu saçma düzene 'Hayır' demek istiyorsanız, hepsinden önemlisi seçimi bekleyecek bir gün dahi lüksünüz kalmadıysa 1 Mayıs'ta sizleri alanlara davet ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak 1 Mayıs kutlaması yapılan her ilde, her alanda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftarı anımsatan Sütlü, "Bu saray sanatçılarına gerçekten buradan sormak gerekir, birinizin aklına kültür sanat emekçilerinin gerçek dertlerini anlatmak geldi mi? Kapanan sahnelerin, ödenmeyen faturaların hesabını sormak geldi mi?" diye sordu.

Sütlü, hükümetin kadın politikasını da eleştirdi.