Tokat Havalimanında ek sefer talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Havalimanında ek sefer talebi

18.05.2022 13:36
Tokat Havalimanında ek sefer talebi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, uçak seferlerinin tam doluluk kapasitesiyle gerçekleştiği Tokat Havalimanında talep yoğunluğuna rağmen sefer sayılarının sınırlı tutulması ve ek seferlerin devreye sokulmaması nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, uçak seferlerinin tam doluluk kapasitesiyle gerçekleştiği Tokat Havalimanında talep yoğunluğuna rağmen sefer sayılarının sınırlı tutulması ve ek seferlerin devreye sokulmaması nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 1,5 ay önce açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanında yolcu trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Günlük olarak İstanbul'a tek uçak seferinin yapıldığı Tokat Havalimanında bilet bulamayan yolcular çevre illere gitmek durumunda kalıyor. Konuyu TBMM gündemine getiren MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, taleplere istinaden ek seferlerin açılması gerektiğini söyledi. MHP'li Bulut, "Tokat'ta gerçekleşen, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Tokat Havalimanının faaliyete geçmiş olması büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Açıldığı andan itibaren İstanbul-Tokat uçuşlarının gerçekleştirildiği ve uçak seferlerinin tam doluluk kapasitesiyle gerçekleştiği Tokat Havalimanında talep yoğunluğuna rağmen sefer sayılarının sınırlı tutulması ve ek seferlerin devreye sokulmaması nedeniyle, hemşehrilerimizin önemli bir kısmı, halen komşu illerin havalimanlarını kullanmak durumunda kalmaktadır" dedi.

İstanbul - Tokat seferlerinin artması gerektiğine dikkat çeken Bulut, "Bu durum, ciddi bir zaman kaybına ve yorgunluğa neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle İstanbul-Tokat sefer sayılarının artırılması ve saatlerinin daha işlevsel bir şeklide düzenlenmesi ve ayrıca, İzmir ile Antalya seferlerinin de aktarmasız bir şekilde haftada birkaç defa da olsa devreye girmesi bütün hemşehrilerimizin beklentisidir" diye konuştu. - TOKAT

YORUMLAR
500
Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında Vali Balcı'ya duygusal veda Vali Balcı'ya duygusal veda
Kaynak: İHA

Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, Uçak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Havalimanında ek sefer talebi - Son Dakika


Son Dakika
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:27 Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
13:10 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz
13:06 En büyük uyuşturucu karteli patronu, rakibini öldürmek için 500 kişilik özel ekip kurdu
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 13:46:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat Havalimanında ek sefer talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement