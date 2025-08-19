Trump, Avrupa Liderleriyle Ukrayna'yı Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmede Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini ele aldıklarını belirtti. Trump, "Avrupalı liderlerle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve benimde katılacağım üçlü bir toplantı için hazırlıklara başladım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya güvenlik garantilerini ele aldık"

Trump, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin masaya yatırıldığını söyledi. ABD Başkanı, "Toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış ihtimalinden çok memnun" dedi.

Putin ile temasa geçti

Trump, Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, "Toplantıların sonunda, Başkan Putin'i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında, yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu toplantının ardından, iki başkan ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapılacak. Tekrar belirtmek isterim ki, bu, neredeyse dört yıldır süren bir savaş için çok iyi ve erken bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Koordinasyonu Vance, Rubio ve Witkoff yürütüyor"

Trump ayrıca, sürecin yürütülmesinde Amerikan yönetiminin kilit isimlerinin aktif rol aldığını belirtti. ABD Başkanı Trump, "Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonu yürütüyorlar. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON