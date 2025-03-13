Trump'dan Gazze Açıklaması: Hamas Memnun

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Gazze halkını yerinden etme fikrini geri çektiği anlamına geliyorsa, bu memnuniyetle karşılanır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği basın toplantısında tartışmalı Gazze planına ilişkin açıklama yaptı. Bir gazetecinin Martin'e Trump'ın "Filistinlileri Gazze'den çıkarma" planı hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Trump, "Hiç kimse Filistinlileri çıkarmıyor" şeklinde karşılık verdi. Trump'ın ifadeleri Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesine yönelik önerisini geri çektiği şeklinde yorumlanırken, Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas Sözcüsü Hazem Kasım yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Gazze halkını yerinden etme fikrini geri çektiği anlamına geliyorsa, bu memnuniyetle karşılanır. Bu tutumunun İsrail'in ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaya zorlanmasıyla desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Arap bakanlar, ABD temsilcisiyle görüştü

Arap dışişleri bakanları, dün Katar'ın başkenti Doha'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek üzere bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Arap dışişleri bakanları, toplantıda 4 Mart'ta Kahire'deki Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa planını sundu. Bakanlar, bu plan üzerinde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda ABD temsilcisiyle mutabık kaldı" denildi.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde liderler, Gazze'de 200 bin yeni konut inşasını öngören "Arap planını" kabul etmişti. ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından desteklenen tartışmalı plan ise Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve Gazze'nin bir turizm merkezine dönüştürülmesini öngörüyordu. - GAZZE