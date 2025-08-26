Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı

Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı
26.08.2025 06:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, FED Başkanı Jerome Powell ile yaşadığı "faiz" tartışmasıyla başlayan gerilim tırmanıyor. Trump 111 yıl sonra bir ilki gerçekleştirip Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. Cook ise Trump'ın görevden alma yetkisinin olmadığını belirtip "Görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği ABD Merkez Bankası (FED) arasındaki tartışma yeniden alevlendi. FED Başkanı Powell ile tartışması uzun süre gündem olan Trump, FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurdu.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformunda Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Federal Rezerv Yasası'nın yönetim kurulu üyelerinin başkanın takdir yetkisi doğrultusunda görevden alınabileceğini öngördüğünü hatırlatarak, "Sizi görevden almak için yeterli gerekçe olduğuna kanaat getirmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"İPOTEK SÖZLEŞMELERİNDE YANLIŞ BEYANLARDA BULUNUYOR"

Kararına gerekçe olarak Cook'un "İpotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmasını" gösteren Trump, "Örneğin, ekteki belgede detaylandırıldığı üzere, Michigan'daki bir mülkün gelecek yıl birincil ikametgahınız olacağını belirten bir belgeyi imzalamışken, iki hafta sonra ise Georgia'daki başka bir mülkün gelecek yıl birincil ikametgahınız olacağını belirten bir belgeyi imzalamışsınız. İkinci belgeyi imzalarken ilk taahhüdünüzden habersiz olmanız düşünülemez" değerlendirmesine yer verdi.

"HALKIN GÜVEN DUYMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

ABD Merkez Bankası'nın üstlendiği büyük sorumluluklara dikkat çeken Trump, "Amerikan halkı, FED'in politikalarını belirlemek ve denetlemekle görevli üyelerin dürüstlüğüne tam bir güven duymak zorundadır. Bir mali konuda sergilediğiniz aldatıcı ve muhtemel suç teşkil eden davranışlar ışığında, halkın size güven duyması mümkün değildir. Benim de sizin dürüstlüğünüze güvenim yoktur" dedi.

FED'İN 111 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Cook'un verdiği yanlış beyanların "mali işlemlerde ağır bir ihmalin göstergesi" olduğunu savunan Trump, "Bu durum, bir mali düzenleyici olarak ehliyetinizi ve güvenilirliğinizi sorgulatmaktadır" ifadelerini kullandı. Trump, bu nedenle Cook'un ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu'ndaki görevine "derhal geçerli olmak üzere son verildiğini" ifade etti. Cook, FED'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu.

Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook.

COOK KARARA DİRENİYOR

Cook, yayınladığı bildiride "Başkan Trump, yasalara göre bir gerekçe olmadığı halde beni 'gerekçeyle' kovduğunu iddia etti ve bunu yapmaya yetkisi yok. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi, Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi FED'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gürhan AKSOY:
    Doğruymuş, Amerika bizi kıskanıyor...! 12 8 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    bi delide onların başında 9 2 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bizim ülkemizde adalet yok bakın adamlar ne kadar adil ne kadar çıkarsız ülkesi için hareket ediyor.... 3 2 Yanıtla
  • Hasan Yilmaz:
    Adam deli ne yapsa yeri. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
Kahreden anlar Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Dünya şokta Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı’ndaki yarışta kayboldu Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Bunu kimse beklemiyordu Barış Alper’den Okan Buruk’un sözleri sonrası sürpriz hamle Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Öğrenciler isyanda YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor
Yaşlı kadının hazin sonu ’’Tişörtünü çıkarttın’’ tartışma faciayla bitti Yaşlı kadının hazin sonu! ''Tişörtünü çıkarttın'' tartışma faciayla bitti
Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü
Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak

11:30
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
11:13
İsrail’in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı
İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 11:41:59. #7.11#
SON DAKİKA: Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.