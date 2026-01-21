Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin edip göreve başlamasının yıl dönümünde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Trump, Venezuela, Grönland, İran ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIM"

Basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin çok fazla soru gelmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini, gitmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Daha soru var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım. Kendisini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA DETAYLARI ANLATTI

Trump'ın bu çıkışının ardından ise beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. AK Parti'nin grup toplantısında Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Trump'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok konuyu istişare ettik" dedi.

"İNŞALLAH BÜTÜNCÜL BİR SURİYE İNŞA EDİLMİŞ OLUR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "İnşallah dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla en kısa süre zarfında örgütün kontrolü altındaki diğer topraklar ve orada yaşayan siviller de özgürlüklerine kavuşur. Bütüncül bir Suriye, herkesin kendini güvende hissettiği bir Suriye böylece inşa edilmiş olur."

"BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Dün akşam gerçekleşen görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

HAPİSHANELERDEKİ DEAŞ'LILARIN DURUMU DA KONUŞULDU

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

BARIŞ KURULU DAVETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.