Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı

Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
21.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan "Sayın Trump'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok konuyu istişare ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin edip göreve başlamasının yıl dönümünde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Trump, Venezuela, Grönland, İran ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIM"

Basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin çok fazla soru gelmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini, gitmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Daha soru var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım. Kendisini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA DETAYLARI ANLATTI

Trump'ın bu çıkışının ardından ise beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. AK Parti'nin grup toplantısında Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Trump'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok konuyu istişare ettik" dedi.

"İNŞALLAH BÜTÜNCÜL BİR SURİYE İNŞA EDİLMİŞ OLUR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "İnşallah dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla en kısa süre zarfında örgütün kontrolü altındaki diğer topraklar ve orada yaşayan siviller de özgürlüklerine kavuşur. Bütüncül bir Suriye, herkesin kendini güvende hissettiği bir Suriye böylece inşa edilmiş olur."

"BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Dün akşam gerçekleşen görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

HAPİSHANELERDEKİ DEAŞ'LILARIN DURUMU DA KONUŞULDU

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

BARIŞ KURULU DAVETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
’Ayıp görülür’ diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu 'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:15
Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:23:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.