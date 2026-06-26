FIFA 2026 Dünya Kupası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaparken, tribünler yeşil sahalardaki heyecanı gölgede bırakan romantik anlara sahne oldu. Tunus ile Hollanda arasında oynanan kritik mücadelede, bir kadın taraftarın erkek arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi maça damgasını vurdu.
Mücadelenin devre arasında stadyum kameraları tribündeki coşkulu taraftarları ekrana taşımaya başladı. Kadın taraftar, hayatının en cesur hamlelerinden birini yapmak için düğmeye bastı. Milyonlarca futbolseverin ekran başında, binlercesinin ise stadyumda canlı izlediği o anlarda cebinden yüzüğü çıkaran genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif etti.
Neye uğradığını şaşıran erkek arkadaşın büyük şaşkınlığı ve heyecanı anbean kameralara yansıdı. Bir süre stadyumdaki dev ekrandan kendi görüntülerini izleyen ve durumu idrak etmeye çalışan genç adam, sevgilisinin bu hamlesi karşısında gözlerine inanamadı.
Heyecan dolu saniyelerin ardından genç adamın büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını vermesiyle tribünlerde alkış tufanı koptu. Teklifin kabul edilmesinin ardından genç kadın, büyük bir heyecanla yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı.
Çiftin ilan-ı aşkına canlı gözlerle şahitlik eden Tunuslu ve Hollandalı taraftarlar rekabeti bir kenara bırakarak genç çifti alkışlar ve tebrik tezahüratlarıyla kutladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi - Son Dakika
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