Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi

Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi
26.06.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kadın taraftar, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Tunus-Hollanda maçında erkek arkadaşına unutamayacağı bir an yaşattı. Kameraların kendisini çektiği sırada harekete geçen kadın taraftar, erkek arkadaşına milyonların gözü önünde evlenme teklifi etti. Bu anlarda şaşkınlık yaşayan erkek taraftarın, stadyumdaki dev ekrandan kendi görüntülerine baktığı görüldü. Erkek taraftarın teklife ''Evet'' yanıtı vermesiyle kadın, elindeki yüzüğü adama taktı. Tribündeki taraftarlar genç çifti tebrik etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaparken, tribünler yeşil sahalardaki heyecanı gölgede bırakan romantik anlara sahne oldu. Tunus ile Hollanda arasında oynanan kritik mücadelede, bir kadın taraftarın erkek arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi maça damgasını vurdu.

KAMERALAR KAYITTAYKEN GELEN SÜRPRİZ

Mücadelenin devre arasında stadyum kameraları tribündeki coşkulu taraftarları ekrana taşımaya başladı. Kadın taraftar, hayatının en cesur hamlelerinden birini yapmak için düğmeye bastı. Milyonlarca futbolseverin ekran başında, binlercesinin ise stadyumda canlı izlediği o anlarda cebinden yüzüğü çıkaran genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

ŞAŞKINLIĞI GÖZE ÇARPTI

Neye uğradığını şaşıran erkek arkadaşın büyük şaşkınlığı ve heyecanı anbean kameralara yansıdı. Bir süre stadyumdaki dev ekrandan kendi görüntülerini izleyen ve durumu idrak etmeye çalışan genç adam, sevgilisinin bu hamlesi karşısında gözlerine inanamadı.

''EVET'' DEDİ, YÜZÜK TAKILDI

Heyecan dolu saniyelerin ardından genç adamın büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını vermesiyle tribünlerde alkış tufanı koptu. Teklifin kabul edilmesinin ardından genç kadın, büyük bir heyecanla yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı. 

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Çiftin ilan-ı aşkına canlı gözlerle şahitlik eden Tunuslu ve Hollandalı taraftarlar rekabeti bir kenara bırakarak genç çifti alkışlar ve tebrik tezahüratlarıyla kutladı.

Dünya Kupası, Hollanda, Evlilik, Futbol, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı

21:22
Amerika’daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu’nun otele verdiği siparişi paylaştı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı
21:13
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı
21:08
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:48:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.