ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi Genel Oturum'da yaptığı konuşmada, "Süper zekayı biz yeni icat ettik ve bu teknoloji dünyanın dört bir yanındaki insanlar için olağanüstü bir refah ve büyüme ortaya çıkarıyor. Süper zekayı kontrol altına alacak veya önünü kesecek her türlü küreselci düzenlemeye ya da girişime karşı çıkıyoruz ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler, genel oturum öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Oturumun açılışını yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 30 yılı aşkın bir süre önce kurulan APEC'in bir Asya-Pasifik topluluğu inşa edilmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, "30 yılı aşkın bu sürede bölgemiz her geçen gün ilerlemeye tanıklık etti ve hızlı ekonomik büyüme ile Asya-Pasifik'i inşa etti" dedi.

Son yüzyılda benzeri görülmemiş büyük değişimlerin dünya genelinde hız kazandığının altını çizen Xi, "Bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında inovasyon hızla gelişiyor. Yeni fırsatlar ve sınamalar karşısında yeni gerçekliklere uyum sağlamalı, yeni adımlar atmalı ve Asya-Pasifik iş birliği için yeni ufuklar açmalıyız. Hep birlikte dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma, açıklık ve entegrasyon, girişimcilik ve inovasyon ile kapsayıcı kalkınma özelliklerini taşıyan bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmek için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.

Bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmenin dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmadan geçtiğini vurgulayan Xi, "APEC üyeleri aynı gemide yolculuk eden yolcular gibidir. Pasifik'in dalgaları arasında yol alabilmek için tek yürek olmalı ve birbirimizi kollamalıyız. Ortak çıkarlarımızı genişletmeli, zorluk ve sınamalarla birlikte yüzleşmeli ve ortak bir topluluk bilincini istikrarlı bir şekilde inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Açık bölgeselciliği savunmalıyız"

Asya-Pasifik topluluğu inşa etme yolunda açıklık ve entegrasyonun da önem taşıdığını ifade eden Xi, "Açık iş birliği, Asya-Pasifik'in kalkınması ve yeniden canlanması için elzem bir yoldur. Açık bölgeselciliği savunmalı, ekonomik entegrasyonu istikrarlı bir şekilde ilerletmeli ve dışlayıcı ya da parçalı değil, açık ve bütünleşmiş bir iş birliği modeli geliştirmeliyiz. Serbest ve açık ticaret ile yatırımı desteklemeli, üretim faktörlerinin akışının önündeki engelleri kaldırmalı, ekonominin can damarlarının sorunsuz bir şekilde dolaşımını sağlamalı ve Asya-Pasifik'te ekonomik büyüme için daha fazla alan açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Her biri farklı kalkınma ihtiyaçlarına sahip olan Asya-Pasifik ekonomilerinin çeşitlilikleriyle tanındığını ifade eden Xi Jinping, "Şartların elverdiği alanlarda iş birliğini ilerletmeli, kalkınmanın herkese fayda sağlamasını temin etmeli, halklarımız için somut sonuçlar üretmeli, tüm tarafların rahat edebileceği şartları gözetmeli ve bir Asya-Pasifik topluluğu vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elverişli şartlar oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

"Ortak akıl ve sinerjiyi oluşturmak istiyoruz"

Çin Devlet Başkanı Xi, konuşmasında Çin'in Asya-Pasifik ekonomik iş birliğinin savunucusu, destekleyicisi ve öncüsü olduğunu vurgulayarak, "Asya-Pasifik topluluğunun dört temel sütununu inşa etmek için tüm taraflarla birlikte çalışarak ortak akıl ve sinerjiyi oluşturmak istiyoruz" dedi. İlk olarak ekonomi ve ticaret sütununun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Xi, "Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP), APEC üyelerinin ortak vizyonudur. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde ve açıklık konusunda daha yüksek bir standart belirlenmesinde istikrarlı ilerleme kaydedilmesi önemlidir. Çeşitli bölgesel ekonomik ve ticari anlaşmaları uyumlu hale getirmek, ticaret ve yatırım kolaylaştırma ile dijitalleşmeyi hızlandırmak ve ticaret ile yatırımın önündeki engelleri azaltmak için çaba gösterilmelidir" diye konuştu.

"Yeşil, düşük karbonlu iş birliğini genişletmeliyiz"

Son olarak kalkınma sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Xi, "Sürekli ortaya çıkan küresel sınamalara yanıt vermek için kapasite inşasını güçlendirmeli, enerji ve gıda güvenliği konularında bölgesel iş birliğini teşvik etmeli ve sınır ötesi yolsuzlukla mücadeleyi derinleştirmeliyiz. Sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşmak için kaynaklar, çevre ve nüfus gelişimini eşgüdüm içinde yürütmeli, doğal kaynakların akılcı kullanımı ile korunmasını artırmalı ve yeşil, düşük karbonlu iş birliğini genişletmeliyiz. Asya-Pasifik genelindeki yetenek potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için geçim şartlarının iyileştirilmesini desteklemeli ve insana yatırım yapmalı, sağlıklı yaşlanma programları başlatmalı, istihdamı ve mesleki becerilerin gelişimini kolaylaştırmalı, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve genç yetenek değişimlerini desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Somut iş birliği için 20 milyon dolar sağlayacağız"

Çin'in kökleri Asya-Pasifik'te olan bir ülke olduğunu ve APEC ülkeleri arasındaki iş birliğini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Xi, "Çin'in APEC'in somut iş birliğini desteklemek amacıyla 20 milyon ABD doları sağlayacağını buradan duyuruyorum. Politika araştırmaları ve etkileşimler yürütmek ve entelektüel destek sağlamak üzere Shenzhen'de bir Asya-Pasifik Topluluğu Çalışmaları Merkezi kuracağız. Asya-Pasifik iş birliğinin ihtiyaçları doğrultusunda, Asya-Pasifik'te inovasyon odaklı ve yeşil büyümeye katkıda bulunmak amacıyla dijital teknoloji, sınır ötesi veri akışı, temiz enerji ve KOBİ'lerin gelişimi gibi alanlarda iş birliği kurumları oluşturacağız" diye konuştu.

Trump: "Pasifik ülkeleri harika bir iş çıkardı"

ABD Başkanı Donald Trump ise APEC ülkelerinin dünya üzerinde ekonomik açıdan en dinamik ve en hızlı büyüyen bölgeyi ve tüm dünya için bir refah, sermaye, enerji ve inovasyon kaynağını temsil ettiğini söyledi. Dünya petrolünün neredeyse yarısının, tüm yarı iletkenlerin yüzde 90'ından fazlasının, dünyadaki otomobillerin üçte ikisinin ve küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) beşte üçünün Pasifik ülkeleri tarafından üretildiğini aktaran Trump, APEC ülkelerinin harika bir iş çıkardığını vurguladı.

"Enflasyonu yüzde 2'nin altına indirdik"

ABD'nin yüzlerce yıldır bir Pasifik gücü olduğunu ve bu bölgede büyümeyi, istikrarı, egemenliği, refahı ve barışı teşvik etmek için çalıştığını kaydeden Trump, "İlişkilerimiz son derece güçlü" dedi.

ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar geliştiğini söyleyen ABD Başkanı, "Sadece bu son kısa dönemde yaşananlar inanılmaz. Son üç ayda enflasyon beklenmeyen bir seviyeye geriledi. Gerçekten iyi bir iş başardık. Biliyorsunuz, pek çok başka ülke bu konuda zorluk yaşıyor ama biz son üç ayda enflasyonu yüzde 2'nin altına indirdik ki bu önemli bir başarı. Bildiğiniz gibi bir önceki yönetimde gerçek enflasyon muhtemelen yüzde 21 civarındaydı ve bu korkunçtu. Geçen ay da ABD ekonomisinin daha önce hiç olmadığı gibi, diğer tüm büyük gelişmiş ülkelerden çok daha hızlı büyüdüğü açıklandı. Yeni ekipman yatırımları bu yıl inanılmaz bir artışla yüzde 21 yükseldi, bu bir rekor. İhracat ABD tarihinin en yüksek seviyesine fırladı. Ve iki yıldan çok daha kısa bir sürede, ABD'ye 22,2 trilyon dolar tutarında yeni yatırım taahhüdü sağladık. Bunun büyük bir kısmının bu salondaki dostlarımdan geldiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

"25 trilyon dolarlık bir refah sağladık"

1 Kasım'a kadarki süreçte 25 trilyon dolarlık yeni bir servet oluşturduklarını aktaran Donald Trump, "Yani ülkemiz için 25 trilyon dolarlık bir refah sağladık. Bu açık ara bir rekor. Ve belki de en önemlisi, bugün ABD'de her zamankinden daha fazla insan çalışıyor. Bunların hepsi eşi benzeri görülmemiş başarılar. Bu olağanüstü başarının tamamı büyüme yanlısı ekonomi politikalarımız sayesinde gerçekleşiyor. Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini, Amerikan tarihinin en büyük düzenleme indirimlerini hayata geçirdik ve ortaklarımızla daha güçlü ve daha dengeli bir ticareti teşvik etmek için 20'den fazla ticaret anlaşması yaptık. Şu güzel masanın etrafında oturan bazı kişilerle de çok sayıda ticaret anlaşması müzakere ediyoruz. Çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ülkelerle imzalanacak pek çok ticaret anlaşmamız var" şeklinde konuştu.

"Süper zekayı biz yeni icat ettik"

ABD'nin Sanayi Devrimi'nden bu yana en büyük teknolojik dönüşüm olan "süper zeka" alanında da dünya lideri olduğunu belirten Donald Trump, "Bunu söylediğinizde kulağa inanılmaz geliyor ama doğru görünüyor. Amerikalılar icat etti, süper zekayı biz yeni icat ettik ve bu teknoloji dünyanın dört bir yanındaki insanlar için olağanüstü bir refah ve büyüme ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu teknolojinin muazzam potansiyelini yok edecek hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Bu süper zeka. Olay bu, süper zeka". Ancak onu yakından izlemeli, dikkatli olmalı ve kıymetini bilmeliyiz. Neredeyse tamamen iyi, fakat bazı kötü unsurları da var. Bu yüzden o kötü unsurları yönetirken çok dikkatli olmalıyız. Bu nedenle süper zekayı kontrol altına alacak veya önünü kesecek her türlü küreselci düzenlemeye ya da girişime karşı çıkıyoruz ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Alaska'da devasa bir boru hattını onayladık"

Kendi liderliğinde ABD'nin aynı zamanda dünyanın en büyük enerji tedarikçisi olduğunu ifade eden Trump, "Yönetimim enerji ortaklıklarımızı genişletmek için bu salondaki birçok ülkeyle birlikte çalışıyor. Asya'ya büyük miktarlarda uygun fiyatlı Amerikan doğal gazı ihraç etmek üzere Alaska'da devasa bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boru hattını yeni onayladık. Bu, dünyanın en büyük boru hattı. Ve bildiğiniz gibi Venezuela'da muazzam işler yapıyoruz. Büyük petrol şirketleri, ABD petrol şirketleri oraya giriyor. Venezuela'da harika işler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin yalnızca Asya-Pasifik'in refahına değil, aynı zamanda istikrar ve barışına da bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Trump, "Bildiğiniz gibi bir yıl önce Kamboçya ile Tayland arasında, sayısız insanın evlerine dönmesini sağlayan tarihi bir anlaşmaya aracılık ettik. Gerçekten oldukça iyi bir gelişmeydi, harikaydı" dedi.

Putin: "Ortak refah için bir Asya-Pasifik topluluğu hedefini paylaşıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'in dönem başkanlığının sloganı olan "ortak refah için bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmek" hedefini tamamen paylaştıklarını belirterek, "Bu, ortak makro bölgemizin en büyük ekonomik forumu olan APEC'in üstesinden gelebileceği büyük ölçekli bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomideki parçalanma, artan zorluklar ve istikrara yönelik tehditlerin damga vurduğu mevcut zorlu şartlarda APEC Zirvesi'nin birleştirici bir ton benimsemesi ve yapıcı bir iş birliği gündemi oluşturması gerektiğine dikkat çeken Putin, "Onayımıza sunulan ve Rusya'nın desteklediği nihai Shenzhen Bildirisi taslağı da tam olarak bunu hedeflemektedir" dedi.

"Dış ticaret hacmimiz üçte bir oranında arttı"

Asya-Pasifik bölgesinin küresel kalkınmanın lokomotiflerinden biri haline geldiğini, olumlu bir dinamik sergilediğini ve üretim, teknoloji ile lojistik potansiyelini istikrarlı bir hızla güçlendirdiğini ifade eden Putin, "APEC üyelerinin toplam ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor; bu oran küresel ortalamanın oldukça üzerindedir. Şunu vurgulamak isterim ki Asya-Pasifik bölgesi ekonomileriyle yapıcı ortaklık, Rusya'nın stratejik çizgisidir. Biz bu bölgenin ayrılmaz bir parçasıyız ve maddi refahına önemli katkılar sunuyoruz" diye konuştu.

"Büyük Avrasya Ortaklığı'nı destekliyoruz"

Rusya'nın ASEAN ülkeleriyle toplam ticaret hacminin ise son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 büyüdüğünü belirten Vladimir Putin, "Ayrıca bölge ülkelerinin, Rusya ve en yakın komşularımızın yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği ile oluşturduğu ve giderek genişleyen tercihli ticaret anlaşmaları ağından da bahsetmek isterim. Ülkemiz, kıtada kesintisiz bir ekonomik alan sağlamayı amaçlayan Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulmasına yönelik öncü girişimi aktif olarak desteklemektedir. Bu ortaklığı; Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İş Birliği Örgütü ve ASEAN mekanizmalarının eşgüdümünde bir entegrasyon çekirdeği olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Asya-Pasifik bölgesine hem Rus enerji kaynakları hem de büyük miktarlarda tahıl ve gübre sevkiyatı yaptıklarını hatırlatan Putin, "Böylece bölge genelinde enerji ve gıda güvenliğinin korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Ticaret ortaklarımız sevkiyatlarımızın güvenilirliğine, yüksek kalitesine ve istikrarına her zaman güvenebilirler" dedi.

"İç ekonomimizin yapısını kökten değiştirdik"

Rusya'nın dünyaya açık kalmaya özen gösterirken aynı zamanda ekonomik potansiyelini de güçlendirdiğini vurgulayan Rus lider, "Bu amaçla ülkemizde köklü reformlar gerçekleştirmeye, sanayi tabanını ve teknolojik imkanları geliştirmeye ve enflasyonu kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Rusya'nın iç ekonomisinin yapısını kökten değiştirdik. Dijital teknolojiler, yapay zeka ve nükleer enerji gibi ileri sektörleri öncelikli olarak geliştiriyoruz. Bunun sonucunda son üç yılda Rusya'nın GSYH'si reel olarak yüzde 10'un üzerinde büyüdü ve ülkemiz satın alma gücü paritesine göre dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın ulaştırma altyapısını güçlendirmesinin Asya-Pasifik çerçevesindeki iş birliği için yeni ufuklar açtığını kaydeden Putin, "Bölgedeki tüm ekonomileri bu yeni lojistik güzergahların sunduğu imkanlardan daha aktif şekilde yararlanmaya davet ediyoruz. Bazı ortaklarımız bu yönde çalışmalara şimdiden başladı. Bunu memnuniyetle karşılıyor ve her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Yapay zeka yetkinliklerimizi paylaşmaya hazırız"

Putin, ülkesinin bilgi yoğun sektörlerde de APEC ülkeleriyle yakın etkileşim içinde olmaya büyük önem verdiğini söyledi. Bunun barışçıl nükleer enerji alanını da kapsadığını vurgulayan Putin, "Ayrıca Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla dijital çözümler ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerimizi de paylaşmaya hazırız. Üstelik, ki bunun çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim, veri egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alan şartlar çerçevesinde" dedi.