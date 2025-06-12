Trump'tan İran Mesajı: Anlaşmaya Yakınız - Son Dakika
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Politika

Trump'tan İran Mesajı: Anlaşmaya Yakınız

12.06.2025 21:56
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Trump, İran'la anlaşmanın mümkün olduğunu ve İsrail'in çatışmadan kaçınmasını istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Anlaşma şansı olduğunu düşündüğüm sürece, İsrail'in bunu mahvetmek için harekete geçmemesini tercih ederim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yasa tasarısı imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İran'la yürütülen müzakerelerden Orta Doğu'daki gerilime, göç politikalarından ekonomi ve sosyal güvenliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail'in İran ile çatışmadan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"İran'la anlaşmak istiyorum"

Konuşmasında İran ile nükleer bir uzlaşının mümkün olduğunu dile getiren Trump, "İran'la anlaşmak istiyorum, İran'la anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki potansiyel gelişmelere dikkat çeken Trump, "Ortadoğu'da yakında bir şeyler olabilir" dedi.

İsrail'in muhtemel bir askeri adımını değerlendiren Trump, "İran ile bir anlaşmayı tercih ederim. Bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğüm sürece, İsrail'in bunu mahvetmek için harekete geçmemesini tercih ederim" açıklamasında bulundu.

Trump konuşmasında ayrıca İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, "İsrail, İran'a yakın zamanda saldıracak gibi görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

Trump konuşmasında Orta Doğu'daki görevlilerin geri çağırılması ile ilgili bilgiler de verdi. Trump, "Burada çok büyük bir çatışma ihtimali var ve bir şeyler dönebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerek. Burada bir seçim yapmam gerekiyordu, ben yapmam gerekeni yaptım. Bir uyarı vermem gerekiyordu, ben de bu uyarıyı verdim. Umarım bu yaşanmaz" dedi.

"Nükleer silah sahibi olamazlar"

İran'ın nükleer silah edinmesini istemediğini vurgulayan Trump, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Ben onların daha dostane bir yol seçmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali olduğunu belirten Trump, "Umarım bu yaşanmaz. Ben uyarı vermeden füze yollayan kişi olmak istemiyorum. Binaları yıkan kişi olmak istemiyorum. Dolayısıyla bu açıklamayı yaptım" dedi.

"İnanılmaz bir şekilde savaşı telefonda durdurdum"

Trump, geçmişte Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimi örnek göstererek, "Onları durdurmasaydım nükleer savaşa gireceklerdi ve ben onları durdurdum. Sadece telefonda konuşarak savaşı durdurdum" ifadelerini kullandı.

Her iki ülkeye de ticaretin savaşla mümkün olmayacağını ilettiğini aktaran Trump, "Şu anda Hindistan ve Pakistan ticaret anlaşmaları için konuşuyor" ifadesini kullandı.

"Öğrencilerin kalmasını istiyorum"

ABD'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili konuşan Trump, "Evet, her zaman öğrencilerin yurt dışından gelmesini destekledim. Bu Çin'i de kapsıyor. Dört yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin burada kalma hakkına sahip olmalarını seviyorum" dedi.

ABD'ye katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülkelerine dönmelerini istemediğini belirten Trump, "Burada kalmalarını sağlayacağız. Apple gibi şirketler onları işe almak istiyor ama kalma hakları yok" dedi.

"Göç politikalarında sağduyu gerekli"

California eyaletinde protestolara neden olan göçmen politikalarına da değinen Trump, "Çiftçilerin bütün çalışanlarını ülkelerine geri yollayamayız. Belki de burada olmaları gerekiyordur" ifadelerini kullandı. Uzun yıllar çalışan göçmen işçilere dikkat çeken Trump, "Eğer onları aniden gönderirsek, çiftçiler çete üyelerini işe almak zorunda kalabilir" uyarısında bulundu.

"Rusya beni hayal kırıklığına uğrattı"

Rusya'nın tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, "Rusya beni derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Her hafta binlerce insan ölüyor. Füze fırlatılıyor, kimse güvende değil" dedi.

"İkinci Dünya Savaşı zaferini biz kazandık"

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başkent Washington DC'de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı anma etkinliklerine de değinen Trump, "İkinci Dünya Savaşı'nın zaferini biz kazandık. Herkes kutluyor ama esas kutlaması gereken biziz" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaşadığı bir diyaloğu anlatan Trump, "Macron galibiyetinizi kutluyorum dedi. Ben de güldüm: 'Sizin galibiyetiniz mi?' dedim" ifadelerini kullandı.

"Ben kral değilim"

Ülke genelindeki protestolar ve kendisine yönelik "kral" benzetmelerine yanıt veren Trump, "Ben kral gibi hissetmiyorum. Bir kral uğraşmazdı ama ben uğraşıyorum. Çünkü kral değilim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran Mesajı: Anlaşmaya Yakınız - Son Dakika

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