Trump'tan Netanyahu'yu hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararnamesi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Netanyahu'yu hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararnamesi

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Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulayacağını, müttefikleri hedef alan bir kararname imzalayacağını duyurdu. Kararname ile UCM'nin soruşturmalarına yardımcı olanlara mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanabilecek.

06.02.2025 20:18
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Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

UCM'YE YAPTIRIM İDDİASI

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını ifade etti.

Yetkili, kararnamenin ABD vatandaşları ya da ABD müttefiklerine yönelik UCM soruşturmalarına yardımcı olan bireylere ve aile üyelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına izin vereceğini açıkladı.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERMİŞTİ

UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor.

Trump\'tan Netanyahu\'yu hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne yaptırım kararnamesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Netanyahu'yu hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararnamesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Galip 35:
    Koskaca dünya iki tane şerefsizin eline kalmış ne garip... 144 3 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Hangi ürünü boykot ediyoruz Kıymeyli Müslüman din kardeşlerim?? 56 29 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Dünyayı beyninin yarı lobu ile bu yönetiyor ya daha ne olsun 55 2 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    mahkeme bile tehdit görüyorsa dünyadaki adaleti şavaş çözer yoksa her seferinde müslümanlar bişey yapmak istese bunu fırsat bilip üzerimize daha fazla gelecekler. 47 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Trump sana dedikki şu işleri tarafsız hallet sende gittin aynı şeyin laciverdi oldun bu olayları böyle uygularla bitiremezsiniz ertelersiniz 27 0 Yanıtla
  • Erol Bekcili:
    insanın aklı almıyor koskoca Amerika halkı bunun gibi Şowmeni soytarıyı başkan seçtiler yok Kanada yı istermiş yok adaları istermiş yok Gazze yi boşaltacak mış çocuk gibi devlet adamligindan zerre yok A 25 0 Yanıtla
  • Selman Alkis:
    it iti ısırmaz bir olmadıkça bunlar daha çok azar dünya kendilerinin sanan para sarhoşları az kaldı zülüm bitecek paranız sizi kurtaramayacak 20 0 Yanıtla
  • halıl kızılboğa:
    Adi yavşaklar sizin adaletiniz paradan başka bisey değil lakin düzen böyle gitmeyecek 16 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Adam bildiğin Sedat Peker çıktı mk herkese meydan okuyor:)) 10 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu kefarlar birbirini nasıl kolluyor.acaba ülkemizdeki insanlarda bir birine böyle sahip çıkarlarmı.inşallah. 11 0 Yanıtla
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