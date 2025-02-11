Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi - Son Dakika
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Politika

Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

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"Gazze'yi devralma" planı dünyadan tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yardımının bir karşılığı olduğunu belirterek 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini, Ukrayna'nın da kabul ettiğini ifade etti.

11.02.2025 13:37
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajın ikinci bölümünde Rusya- Ukrayna krizine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığı olarak Ukrayna'nın geniş doğal kaynaklarından pay alması gerektiğini işaret etti.

500 MİLYAR DOLAR NADİR TOPRAK ELEMENTİNİ İSTEDİ

Trump, "Nadir mineraller, petrol ve gaz açısından son derece değerli topraklara sahipler. Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Bir anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler. Bir gün Rus olabilirler veya olmayabilirler, ancak oradaki tüm bu paraya sahip olacağız ve ben geri istiyorum diyorum. Onlara bunun karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Onlar da esasen bunu yapmayı kabul ettiler, bu yüzden en azından aptal hissetmiyoruz. Onlara şunu söyledim: 'Bir şey elde etmeliyiz. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Her zaman söylüyorum, eğer ben başkan olsaydım, seçimler hileli olmasaydı bu asla olmazdı. Bu (savaş) asla olmazdı. Putin ile olmazdı, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı da asla olmazdı" dedi.

"EN ÇOK AMERİKALILAR KAZANMALI"

Ukrayna, modern teknolojilerin üretimi için kritik önem taşıyan lityumdan titanyuma kadar önemli element ve mineraller yataklarına ve ayrıca geniş kömür rezervleri ile petrol, gaz ve uranyuma sahip. Küresel kaynak yarışında "Çin'i yenmeyi" isteyen Trump, daha önce de Ukrayna'nın maden zenginliğinden yararlanma isteğini dile getirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz Cuma günü Reuters'a verdiği röportajda, "En çok Amerikalılar yardım etti ve bu nedenle en çok Amerikalılar kazanmalı. Bunun hakkında Başkan Trump ile de konuşmak istiyorum" demişti.

Zelenskiy, hafta sonu Trump'ın yardımcısı JD Vance ile görüşmeye hazırlanıyor.

Trump\'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ercan tanboğa:
    İLAHİ ADALET ELBET SİZİN İÇİNDE TECELLİ EDECEKTİR 72 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c gözünüz doysun.abd iyi 52 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    tramp da yattığı günlerin acısını çıkaracak Bir köpek gibi saldırıyor her yere 43 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL SANA TRUMP. ISTE GERÇEK DUNYA LİDERİ VERIYORSAM ALIRIM DİYOR 8 27 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Zanlı Çalmaya ,Hırsızlığa alışmış vazgeçiremezsin 20 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Dümbük şeyi görse alıp üstüne oturacak. 17 0 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bu adam gelmiş geçmis en manyak sözde liderlerinden biri. Elbet durması için birşeyler olacak günün birinde.Narsist egolu megaloman pzvnk. 12 1 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Kafirin gözü doymuyor. 4 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    BU ÖKÜZ HEPTEN ŞAŞIRDI ÖNCEKİ DÖNEM BÖYLE SÖYLEMLERİ YOKTU 0 0 Yanıtla
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