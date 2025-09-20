Trump'tan Venezuela'ya bir tehdit daha: Ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz - Son Dakika
Trump'tan Venezuela'ya bir tehdit daha: Ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz

20.09.2025 21:43
ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dille Venezuela hükümetinden ABD'nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep etti. Saldırı tehdidi gibi bir açıklamada bulunan Trump, "Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" dedi.

VENEZUELA'YA MAHKUM İADESİ ÇAĞRISI: ONLARI DERHAL KABUL EDİN

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz." dedi.

"ÖDEYECEĞİNİZ BEDEL HESAPLANAMAZ BOYUTLARDA OLUR"

Venezuela'yı tehdit etmekten de geri durmayan Trump, sözlerine şu ifadelere ile devam etti: "Bu kişiler Venezuela 'yönetimi' tarafından ABD'ye zorla gönderilmiştir. Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur"

ABD Başkanı, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela hükümetine karşı atacağı adımlara ilişkin ise henüz bir detay vermedi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Bölgede konuşlanan ABD savaş gemileri, Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneyi farklı zamanlarda düzenlediği saldırılarla batırmıştı.

Kaynak: İHA

