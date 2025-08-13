Trump\'tan Washington\'a Güvenlik Önlemleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Washington'da güvenliği yeniden sağlamak' gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızlar şehre ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC Polis Teşkilatı'nı tamamen federal kontrol altına alması ve kente çok sayıda Ulusal Muhafızın getirilmesi yönündeki adımları hayata geçiriliyor. Washington'da ve çevre eyaletlerde görevli 800 Ulusal Muhafız kente gitmeye başladı.

Öte yandan, Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 'kamu güvenliği acil durumu' ilan eden Trump'ın talimatının ardından düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.