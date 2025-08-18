Trump'tan Zelenskiy'e Kırım ve NATO Uyarısı - Son Dakika
Politika

Trump'tan Zelenskiy'e Kırım ve NATO Uyarısı

Trump'tan Zelenskiy'e Kırım ve NATO Uyarısı
18.08.2025 09:48
Trump, Zelenskiy'e Kırım'ı geri almaktan ve NATO üyeliğinden vazgeçmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ı geri almaktan ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin isterse Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hemen sona erdirebileceğini belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy isterse Rusya ile savaşı hemen sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir. Nasıl başladığını hatırlayın. Obama'nın 12 yıl önce tek bir kurşun bile atılmadan verdiği Kırım'ı geri almak yok. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi yok. Bazı şeyler asla değişmez" dedi.

"Putin bu toplantıyı ABD dışında başka bir yerde yapmayı çok isterdi"

Trump, geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmelere ilişkin basında çıkan haberlere de değindi. Yalan haber yaymakla itham ettiği medya kuruluşlarına seslenen Trump, "Yalan haber medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de büyük bir zirve gerçekleştirmesine izin vererek 'büyük bir yenilgi' yaşadığımı söylüyor. Aslında Putin bu toplantıyı ABD dışında başka bir yerde yapmayı çok isterdi ve onlar bunu biliyor. Bu önemli bir tartışma konusuydu. Zirveyi başka bir yerde yapsaydık, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söyleyecekti. Bu insanlar hasta" dedi. - WASHINGTON

07:40
