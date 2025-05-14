Trump ve Eş-Şara, Suriye'deki Barış İçin Ortak Çabaları Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı eş- Şara'dan İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını, silahlı Filistinlilerin sınır dışı edilmesini, tüm yabancı teröristlerin Suriye'yi terk etmelerini sağlamasını, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için ABD'ye yardım edilmesini istediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarını sürdürüyor. Trump, bugünkü Riyad temasları kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Suriye'deki yeni hükümetin çalışmaları, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuların ele alındığı toplantıda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da hazır bulundu. ABD ve Suriye liderleri arasındaki 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme 33 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Riyad'daki görüşmeye çevrimiçi katıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Trump'ı övdü ve Suriye'de barış ve refahı teşvik etmek üzere Suudi Arabistan'la birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. Veliaht Prens de Başkan Trump'ı yaptırımları kaldırma kararından dolayı övdü ve bunu cesurca olarak nitelendirdi. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'e dostlukları için teşekkür etti ve Devlet Başkanı eş-Şara'ya ülkesinde tarihi bir şey yapmak için muazzam bir fırsata sahip olduğunu söyledi. Başkan Trump, eş-Şara'ya Suriye halkı için büyük bir iş yapmaya teşvik etti" dedi.

Leavitt, açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını, silahlı Filistinlilerin sınır dışı edilmesini, tüm yabancı teröristlerin Suriye'yi terk etmelerini sağlamasını, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için ABD'ye yardım edilmesini istediğini söyledi.

Eş-Şara, Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti

EŞ-Şara'nın da Başkan Trump'a teşekkür ettiğini kaydeden Leavitt açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Eş-Şara, Başkan Trump, Veliaht Prens ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantının gerçekleşmesi için gösterdikleri çabalar için teşekkür etti ve İranlıların Suriye'den ayrılmasının sunduğu önemli fırsatın yanı sıra terörle mücadele ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması konularında ABD-Suriye çıkarlarının ortak olduğunu belirtti. İsrail ile 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasına bağlılığını teyit eden Eş-Şara Suriye'nin doğu ve batı arasındaki ticareti kolaylaştırmada kritik bir bağlantı görevi göreceği umuduyla sözlerini tamamladı. Ayrıca eş-Şara Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki savaş da ele alındı." - RİYAD