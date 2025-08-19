Trump ve Putin Görüşmesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzenlediği basın toplantısında "ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi. Bu toplantı, henüz kararlaştırılmamış bir yerde yapılacak" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptıkları Ukrayna konulu toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek ve ortak Avrupa çıkarlarını korumak için bir araya geldiklerini belirtti. Merz, toplantıya ilişkin 4 başlığa dikkat çekerek "Birincisi gerçek bir müzakere ancak Ukrayna'nın da katıldığı bir zirvede olabilir. Böyle bir zirve ancak ateşkes sağlanırsa düşünülebilir. İkincisi böyle bir zirve için kapsamlı hazırlık yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var" diye konuştu. Merz, toplantıda gündeme getirilen üçüncü konunun Ukrayna'ya toprakları terk etmesi gibi bir dayatmanın yapılmaması gerektiği olduğunu belirtti. Merz, "Rusya'nın, Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi açıkçası ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır" dedi.

Toplantıda ele alınan dördüncü başlığa değinen Merz, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri verileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu güvenlik garantileri çok uzun ve yoğun tartışmalar gerektirdi. Sonuç olarak, ABD güvenlik garantileri vermeye hazırdır ve bunu Avrupalılarla da koordine edecektir. Dolayısıyla, bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna için uygun güvenlik garantileri verilecektir" ifadelerini kullandı.

"Trump, Putin ile telefonda görüştü"

Toplantı sırasında bir ara verildiğini belirten Merz, "ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi. Bu toplantı, henüz kararlaştırılmamış bir yerde yapılacak" dedi.

Merz, "Ukrayna'dan kaçırılan 19 binden fazla çocuk konusunu çok yoğun bir şekilde tartıştık. Devlet Başkanı Zelenskiy, bu ailelerin nasıl parçalandığını bir kez daha örneklerle gösterdi. Bu, Putin ile telefon görüşmesinden hemen önceydi. Bu bakımdan, ABD Başkanı için de Ukrayna'da üç buçuk yıldır her gün yaşanan kişisel, insani durumları bir kez olsun görmek duygusal olarak önemliydi. Bu nedenle, görüşme sadece nesnel ve gerçeklere dayalı değil, aynı zamanda Ukrayna halkı ve onların kişisel durumları konusunda çok yüksek düzeyde duygusal bir ilgi de içeriyordu" dedi.

Merz, "Başlatılan girişimin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok yakın temas halinde kalmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda önümüzde çok iş var. Ancak bu işleri yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Mesele sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzeni ile ilgilidir"

Merz basın toplantısında Almanya'nın, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya barış gücü göndermesine ilişkin bir soruya "Güvenlik garantilerine kimlerin ne ölçüde katılacağı sorusu elbette Avrupa ortakları arasında ve ABD hükümeti ile görüşülmelidir. Tüm Avrupa'nın bu konuda yer alması gerektiği çok açıktır. Mesele sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzeni ile ilgilidir. Almanya olarak bu konuda büyük bir sorumluluğumuz olduğu açıktır. Ne ölçüde katılacağımızı Avrupa'da tartışmamız gerekiyor ve bunu elbette Berlin'deki koalisyon ortaklarımızla da tartışmam gerekecek, hatta bu konuda Alman Federal Meclisi'nin alması gereken kararlar olup olmadığını tartışmamız gerekecek. Ancak bugün bu soruya kesin bir cevap vermek için henüz çok erken" dedi. Merz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonunun video konferans yoluyla bugün bir toplantı yapacağını ardından da Avrupa Konseyi toplantısında Beyaz Saray'daki görüşmelere ilişkin bilgi verileceğini de bildirdi. - WASHINGTON