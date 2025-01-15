TÜBİTAK ve KOBİ'ler İçin Yeni Düzenlemeler

Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Varank, kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları neticesinde oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi ve uygulamada ortaya çıkan bazı ihtiyaçların karşılanması amacıyla 4 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulamasının devamlılığının sağlandığını dile getiren Varank, ayrıca ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranışlara uygulanacak idari yaptırımlar hususunda da düzenleme yapıldığını söyledi.

Kanun teklifinde TÜBİTAK ile ilgili düzenlemeler

Kanun teklifinde yer alan 5 maddenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili olduğuna işaret eden Varank, "TÜBİTAK, ülkemizin bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü artırmak için üniversitelere, kamu kurumlarına ve özel sektöre AR-GE destekleri veriyor. TÜBİTAK, kurulduğu günden bu zamana ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası aşamalarda burs vererek, her daim öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın yanında yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle burs verme sorumluluğunun iptaliyle, bu risk ile karşı karşıya olan TÜBİTAK, yapılan bu düzenlemelerle, kritik görevlerini icra etmeye devam edecek." diye konuştu.

AR-GE faaliyetlerini artırmak için TÜBİTAK'ın daha hızlı ve etkili şekilde hareket edebilmesini sağlayacak, proje yürüttüğü kuruluşlar ile yaşanabilecek aksaklıkları giderecek yeni tedbirlerin bu kanun teklifiyle hayata geçirilmesinin planlandığını anlatan Varank, "Desteklenen projeler kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar, bu sayede benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilecek, laboratuvar, test, analiz, muayene, gözetim ve eğitim desteği sunulmasına imkan sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'ın görevlerinin çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, kurumun kritik önemi haiz konularda bilimsel ve teknik değerlendirme yapılabilmesinin önemine değinen Varank, "Bu manada nitelikli ve alanında uzman kişilerden istifade edilmesi, bunların TÜBİTAK'ta görevlendirilmesine bu kanun teklifiyle imkan sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler, ekonominin belkemiğini oluşturuyor"

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teşvik ve Muafiyetleri Kanununda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Varank, "Kanun teklifi ile KOSGEB'in gelirlerine ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi ve KOBİ'lerle ilgili veri teminine imkan tanıyacak değişikliklerin yapılması öngörülüyor." dedi.

KOBİ'lerin, işletme sayısı, istihdam, oluşturdukları katma değer ve imalat sanayindeki faaliyetleri bakımından ekonominin belkemiğini oluşturduğunun altını çizen Varank, "Bu manada KOBİ ve girişimcilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve destekler sunan KOSGEB'in faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve KOBİ'lerimize yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerçekten önemli. Bu teklif, KOSGEB'in, KOBİ'lerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan veri teminine imkan tanıyacak, programlarının veriye dayalı olarak tasarlanabilmesine, etkisinin ölçülebilmesine yardımcı olacak. Tabii ki kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, veri temini görev alanlarıyla sınırlı kalması kaydıyla aslında kurumumuza yasal bir altyapı kazandıran önemli bir düzenleme." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanununda 'Varank' ibaresi geçerse ben bundan şeref duyarım"

Genel Kurul'da daha önce bu Komisyon'da kabul edilen bir kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kendisine yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatan Varank, "Biz burada kurallarla ve İçtüzük ile bağlıyız. Dolayısıyla 'Komisyon başkanı, burada sadece komisyonu yönetir, kendi fikrini beyan edemez, savunamaz' gibi anlayışlar aslında İçtüzüğe aykırı. Komisyon Başkanı sonuçta maddelere elini kaldırarak oy veriyor." diye konuştu.

Bunun kişiselleştirilmesini yadırgadığını ifade eden Varank, "Genel Kurul'da gündeme geldiği için söylüyorum: Bir arkadaşımız dedi ki 'Bu Kanun'a, Varank Kanunu diyelim'. Bugün de ben fikirlerimi söyleyeceğim. Eğer bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanununda 'Varank' ibaresi geçerse ben bundan şeref duyarım. Eğer muhalefetteki arkadaşlarımız buna da bir önerge verirlerse 'Buna da Varank Kanunu diyelim' diye ben olumlu oy vereceğimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, bu konunun kişiselleştirilmediğini söyledi.

Teklifin ilk imza sahibi Uzkurt, bilgilendirme yaptı

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları neticesinde oluşabilecek hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla başta Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemler ile ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak idari yaptırımlara; TÜBİTAK tarafından öğrencilere ve araştırmacılara sağlanan burslara, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının gelirlerine ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Düzenlemeyle, hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulamasının devamlılığının sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Uzkurt, kanun teklifiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu günden bu yana burs veren TÜBİTAK'ın, öğrencilere ve araştırmacılara desteğinin devamının amaçlandığını anlattı.

Uzkurt, şöyle konuştu:

"Ölçüler ve Ayar Kanununa dayalı olarak yürürlüğe konan bazı alt düzenlemelerde yer alan yükümlülüklere aykırı fiillere uygulanacak idari yaptırımlar hususunda Kanunda bir hüküm bulunmaması nedeniyle Kanun kapsamında yer alan ölçü ve ölçü aletlerine yönelik yapılacak düzenlemelerde yer alan muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin hükümleri ile sınırlı olacak şekilde bu düzenlemelerde belirtilen aykırılıklar için, kanunilik, hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkeleri dikkate alınarak Kanunun idari cezalar başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinin ilave edilmesi amaçlanmaktadır."

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi ve mevzuat birliğinin sağlanması amacıyla KOSGEB'in bütçe gelirleri yeniden düzenlendiğini kaydeden Uzkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan hükmün Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda 'her türlü bilgi ve veri' yerine 'Başkanlığın görev alanına giren konular kapsamındaki bilgi ve veriler' şeklinde, çerçevesi daha net ifade edilmiş olarak kanuni düzenleme haline getirilmesi, oluşan hukuki boşluğun giderilerek kurumun KOBİ'lerin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarla sınırlı olmak üzere, veri temini ve paylaşımına ilişkin yasal dayanağın oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca yapılacak çalışmalarda KOSGEB'in görevleri kapsamındaki bilgi ve verilerin temini, analiz edilmesi, raporlanması ile gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasına ilişkin süreçlerin 'ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği' belirtilerek, bu kapsamdaki tüm çalışmaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceği düzenlenmiştir."

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.