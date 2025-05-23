Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı

1) TÜLAY HATİMOĞULLARI: TOPLUMUN TAMAMI TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrı çok önemli bir çağrı. ve bu çağrının akabinde Türkiye'de silahların susması, barışın konuşması ve aynı zamanda bir demokratik toplum yapısına doğru bir değişim ve dönüşüm yaşamamız için bugün Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp, baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız. Toplumun tamamı tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Sezai Karakoç Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Kadın Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ayrıca Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ve bazı belediyelerin kadın eş başkanları ile partililer katıldı. Burada konuşan Hatimoğulları, "Buradan özellikle kayyumcu zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Bugün barışın ve demokratik toplumun, toplum sürecinin konuşulduğu bir dönemde kayyumcu anlayış ve baskıcı rejimin gerçekten artık faaliyetlerinin son bulması gerekiyor. Bugün atılacak en temel adımlardan birisi, bu sürece dair kayyum yasasının bir an önce lağvedilmesi ve atanmış kayyumların geri çekilmesi, gitsinler valilik yapsınlar, kaymakamlık yapsınlar, halkın seçmiş olduğu belediye eş başkanları görevlerinin başına gelsin. Bu toplumun en doğal hakkıdır. ve bizler ümit ediyoruz ki özellikle barışı konuştuğumuz bugünlerde, demokratikleşme paketlerinin konuşulduğu bugünlerde, bu kayyum rejiminden bir an önce vazgeçilir. Biz HDP döneminde de şimdi DEM döneminde de kayyum rejimiyle ne yazık ki çok tanış olduk. Şimdiyse kayyumcu zihniyetin ve anlayışın batıda hızla yayıldığını görebiliyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz ve yine 14 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük gerçekleşen operasyonu asla doğru bulmadığımızın burada bir kez daha altını çiziyoruz" dedi.

'TEK ÇAREMİZ BARIŞ'

Hatimoğulları, "Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrı çok önemli bir çağrı. ve bu çağrının akabinde Türkiye'de silahların susması, barışın konuşması ve aynı zamanda bir demokratik toplum yapısına doğru bir değişim ve dönüşüm yaşamamız için bugün Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp, baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız. Toplumun tamamı tarihi bir ana tanıklık ediyor. Gerçekten bu dönemde Orta Doğu'da silahların konuştuğu, kadınların katledildiği, apaçık satıldığı bir yerde, bir ortamda bizim barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu sanırım en iyi biz kadınlar biliyoruz. Kentlerimizde halkların tamamı eşit ve özgür yaşayabilmeli. Kentlerimiz bir halkın değil, bütün halkların dostu olabilmeli, bütün halkların evi olabilmeli. Ana dilde hizmet olmalı. Kentimizde kadına, çocuğa, engelliye, doğaya, hayvanlara karşı bütün şiddet son bulmalı. Bunun için elbette ki çok sistematik bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu da pekala başta yerel yönetimler olmak üzere merkezi hükümetin yapacağı çok şey var bu anlamıyla. Bugün barışı konuşurken bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Bunların en başında kayyumun ortadan kaldırılmasıyla ilgili yasanın acilen çıkarılması, bununla beraber yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesidir. Demokratik topluma giden yol buradan geçer. Kadınlar erkek egemen zihniyette, zihniyet anlayışının ürünü olarak katledildik. Kadın cinayetlerinde katledildik. Kadınlar savaşlarda köle gibi alınıp satıldık. Kadınlar tacize, tecavüze maruz kaldık. Kadınlar göç yolunu tutmak zorunda kaldık. Artık yeter. Artık barış diyoruz. Barış, barış, barış. Tek çaremiz barış" diye konuştu.