CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00'te İstanbul'da vizyon belgesini tanıtacak. ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak'ın aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. "Siyaset üstü kurul" olarak tanımlanan ekip, para politikaları, büyüme ve istihdam üzerine çalışacak.
Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin olası iktidarına ilişkin vizyon belgesinin açıklanacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı, İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, CHP'nin ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere temel projeleri anlatılacak.
Gözlerin çevrildiği konuşmaya dakikalar kala CHP liderinden heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi. Etkinliğin davetiyesini paylaşan Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi önemli paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır - Son Dakika