CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi önemli paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi önemli paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır

03.12.2022 13:51

Tüm gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadrosunu açıklayacağı etkinlikte. CHP Genel Başkanı saat 14.00'te başlaması beklenen toplantı öncesi sosyal medyadan paylaşım yapıp "Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00'te İstanbul'da vizyon belgesini tanıtacak. ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak'ın aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. "Siyaset üstü kurul" olarak tanımlanan ekip, para politikaları, büyüme ve istihdam üzerine çalışacak.

VİZYON POLİTİKASI AÇIKLANACAK

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin olası iktidarına ilişkin vizyon belgesinin açıklanacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı, İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, CHP'nin ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere temel projeleri anlatılacak.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU HAZIR"

Gözlerin çevrildiği konuşmaya dakikalar kala CHP liderinden heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi. Etkinliğin davetiyesini paylaşan Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi bomba paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır
YORUMLAR (8)
  • Burhan Kaya: Şu yukarıda yorum yapan arkadaşları görünce diyorum ki boşver ya sayın Kılıçdaroğlu bizim insanımız zaten zorluk çekmeye alışmış hiç uğraşma çünkü bizler bizi bu hallere düşürenlerden değil de muhalefetten hesap soran kişileriz bir umudun olmasın yani enerjine emeğine yazık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan Atakan: Sn kılıçtaroğlu siz bir yola çıktınızda hangi yolda olduğunuz bellimi fedarosayon ile görüşünde yabancı kotasına takılmayın bence ya şu ülkenin haline bakın bir tek yabancı danışman eksikti o da olunca tam oldu bukadar millet var bu ülkede bunlar yetmediyse dışardan transfer ne acaba bonservis ne vereceksiniz?unutmadan şuda var sizin ve diğer partilerin parası bu milletin cebinden çıkıyor size ne demiş bir grup Başk vkl Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi önemli paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır - Son Dakika
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