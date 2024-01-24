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Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız - Son Dakika
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Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası'nın 46. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ekmeğiyle oynamayacaklarını söyledi. Altınok, işçilere yönelik atılacakları iddialarının yalan olduğunu belirtti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapacaklarını vurguladı.

Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız
24.01.2024 - 23:17,
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası 46'ıncı kuruluş yıldönümü kapsamındaki etkinlikte konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, "Biz tabii birileri gibi söz verip sonra o sözünü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası 46'ıncı kuruluş yıldönümü çerçevesinde Ankara'daki bir otelde etkinlik düzenledi. Etkinlikte HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş insanları, siyasi partilerin temsilcileri, sendika yöneticileri ve işçileriyle bir araya geldi. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada ABB Başkan adayı Altınok'a 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için başarılar diledi. Kendilerine yapılanların cevabını 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde vereceklerini ifade eden HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, "Sayın Mansur Yavaş'ın sendikamıza ve konfederasyonumuza yaşattıklarını hiç unutmayacağız. Biz politik davranmıyoruz, bize yapılanları asla unutmadık, unutmayacağız, 31 Mart'ta hesabını hep beraber soracağız. Sayın Turgut Altınok'u da 31 Mart'ta Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin de gayretiyle ilan edeceğiz. Ben bu duygularla kuruluş yıldönümümüzde katkı veren bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine yönelik 'Altınok gelirse işçileri işten atacak' söylentilerinin yalan olduğunu söyleyen Altınok, "Diyorlar ki Altınok gelirse Büyükşehir Belediyesinden işçileri atacak, çalışanları atacak. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Biz tabii birileri gibi söz verip sonra o sözünü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız. Çocuklarının rızkıyla oynamayacağız. Hiçbir işçimizi atmayacağız. Bakınız bunlar kayıtlı. Seçimden önce söylediler ama bir sürü işçimizi Ankara Büyükşehir Belediyesinden attılar. Bir de nam-ı şeref sözü vardı. Ayrıca seçime giderken yüzde 70 bir zam verdi. Bu zam iki yıldır yapılmayan zamdır. Yani enflasyonun altında verilen bir zamdır. Hatta Büyükşehir Belediyesi işçilerimizin 4 buçuk yıl önce aldığı maaştır. Maaşları düşürmüştür. Seçime giderken baktı pabuç pahalı. Öyle olunca hemen bir yüzde 70 zam. Kamuoyuna da tabii bunu süsledi ama verdiği zam enflasyonun altındadır. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşına da zam yapacağız. İşçimizi ezdirmeyeceğiz. Bunu net söylüyorum. Yani göreve geldiğinde işçileri işten atacak diye böyle bir korku salıyorlar bu dedikodulardan haberimiz var. Biz Keçiören Belediyesi'nde işçilerimizin maaşını günü güne ödüyoruz. Ödedik. Şirkette çalışan personelimizin maaşını günü günde ödedik, ödüyoruz. İşçimize bir kuruş ikramiye borcumuz yoktur. Günü gününe ödedik. Tabii EYT kanunu sonrası çok sayıda emekçi kardeşimiz emekli oldu. Biz hemen emekli ikramiyelerini verdik Büyükşehir Belediyesi'nde emekli olan işçilerimiz, emekçilerimiz 6 ayda zar zor emekli ikramiyelerini aldı. Fark burada. Onun için Altınok işçi dostudur. Altınok emekçi dostudur. Bunun dışında başka bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız - Son Dakika


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