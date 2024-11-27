Türk-Alman Enerji Forumu Berlin\'de Gerçekleşti

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'da düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 6. Türk-Alman Enerji Forumu düzenlendi. Foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck de katıldı. Forum çerçevesinde Türk - Alman Enerji Ortaklığı'nın yanı sıra Almanya ve Türkiye'deki paydaşlar arasında fikir alışverişini daha da geliştirmek amacıyla "Türk-Alman Enerji Start Up Buluşması" ve "Enerji Dönüşümünde Kadınlar" başlıklı yan etkinlikler de gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar, forumun ana oturumunda Türk ve Alman iş insanlarına yaptığı hitabında, enerjide artan talep için gerekli yatırımları yaptıklarını, enerji ithalatını düşürmek için de yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldiklerini belirterek, "Bunlardan daha zorlu olan, önümüzdeki 30 yılda 2053 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu karbon nötr bir ekonomi olma hedefi. Bu üç hedefi sağlayabilmek için politikalarımız şekillendiriyoruz" dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerjiyi en üst seviyeye çıkarmak gerektiğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye bugün rüzgar ve güneşte 31 bin megavatı bulmuş durumda. Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıkladık. Bu gücü, 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavata ulaştıracağız" dedi.

"Türkiye'nin artık iletim 2,0'a, yani yeni bir iletim mantalitesine geçmesi gerekiyor"

Ekonominin omurgası olan iletim altyapısını çok güçlü hale getirmek için çalıştıkların ifade eden Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin artık iletim 2,0'a, yani yeni bir iletim mantalitesine geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin 15 bin kilometre HVDC hatta ihtiyacı var. Bu alanda 28 milyar dolarlık bir yatırım planlıyoruz" dedi.

"Türkiye 2035'e geldiğinde elektriğinin yüzde 77'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak hale gelecek"

Avrupa ile enterkonneksiyon kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Tüm bunları yaptığımızda Türkiye 2035'e geldiğinde elektriğinin yüzde 77'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak hale gelecek. Yenilenebilir enerjide önümüzde çok önemli bir süreç var. 100 milyar doları bulacak önemli bir yatırım alanı var. Projelerimiz var. Bu alanda birçok tecrübesi olan Alman yatırımcıları ve yeni yatırımcıları Almanya'dan ülkemize beklediğimizi ifade ediyorum" dedi.

Türkiye'nin doğal gazda altyapıya büyük yatırım yaptığına, tedarik portföyünü çeşitlendirdiğine değinen Bakan Bayraktar, mevcut potansiyel ile Balkanlar'ın ve Orta Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapabileceklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda bir öneride bulunan Bakan Bayraktar, enerji dönüşümünün madenler olmadan olmayacağını belirterek, enerji forumunu enerji ve madenler forumuna dönüştürülmesini teklif etti. Konuşmaların ardından bakanların refakatinde çok sayıda iş birliği anlaşması imzalandı.

"Türkiye ile enerji alanında çalışmak ve bu alanda işbirliğini geliştirmek istiyoruz"

Bakan Habeck ise konuşmasında Türkiye'nin stratejik konumu değinerek, Türkiye ile enerji alanında çalışmak ve bu alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini vurguladı. Bakan Habeck, "Geçtiğimiz 10-20 yıla baktığımız zaman karşılıklı olarak çok şey öğrendik. Karşılıklı çıkarlarımız açısından ve refah açısından çok güzel bir değişim ve paylaşım oldu. Fiilen gerçek bir iş ortaklığının zeminini oluşturuyoruz, bir platform oluşturuyoruz ve fiilen şirket temsilcileri birer ortaklıklar kuruyor. Bir sene önce Türkiye'ye bizzat kendim ziyarette bulundum. Ankara'daki ziyaretimin meyvelerini topladığımızı görüyorum. Şu anda elektriğin yenilenebilir enerjiler üzerinden üretilmesi konusu gündemimizi belirliyor ve Türkiye'deki sahil şeridi bunun için çok müsait" dedi.

"Enerji silah olarak kullanılmaya başlandı"

Enerjinin artık bazı ülkeler tarafından silah olarak da kullanılmaya başlandığı uyarısında bulunan Bakan Habeck, "Enerji politikası ve enerji ortaklığı dediğimiz zaman bunun ne kadar önemli olduğunu şuradan da anlıyoruz. Jeopolitik duruma baktığımız zaman Almanya enerjinin sadece ticareti yapılan bir olgu olmadığını, bir silah olarak da bir devletin çıkarlarına karşı kullanılabileceğini de gördü. Artık bazı devletler, kendi çıkarlarını, iddialarını ve gücünü ortaya koymak için bunu suistimal edebiliyorlar" dedi.

"Belirli kritik hammaddelerde neredeyse yüzde yüz oranında bir ülkeye bağımlıyız"

Belirli kritik hammaddelerde neredeyse yüzde yüz oranında bir ülkeye bağımlı olduklarını belirten Bakan Habeck, "Bu ülkenin adı da Çin. Neredeyse bir güvenlik sorunu olarak bu yüzde yüz bağımlılığı aşmak, yeni partnerler aramak göreviyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Tören sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar ve Habeck, Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Bakan Bayraktar, Alman mevkidaşı Habeck ile baş başa görüşme de gerçekleştirdi. - BERLİN