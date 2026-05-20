Türk Dünyası\'nda Birlik Vurgusu

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "İsmail Gaspıralı'nın hayallerini Türk dünyası olarak birer birer hayata geçiriyoruz. Dilde, işte, fikirde birlik diyoruz. Dilde birlik alfabeyle olacak. Fikirde birlik ortak kültürle, ortak tarihle tamamlanacak. İşte birlikte ekonomik entegrasyonla gerçekleşecek" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak. Türk dünyasının bugünü, geleceği konusunda da panellerimiz, toplantılarımız olacak" diye konuştu. Yıldırım ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Talas Belediyesi'ne geçti. Ziyaretlerini sürdüren Yıldırım, daha sonra Türk Dünyası Millet Bahçesi'ndeki 'Ortak Türk Alfabesi' anıtının açılışını yaptı.

'HALA KİRİL ALFABESİNİ KULLANIYORLAR'

Açılış öncesi konuşma yapan Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki üye ülkeler özellikle Türkistan bölgesindeki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan halen Sovyetler'in idaresi altına girdikten sonra bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen, 30 yıl geçmesine rağmen Kiril alfabesi kullanıyorlar. Kiril alfabesini kullanıyor olmaları bizim alfabe birliği, dilde, fikirde, işte birlik Gaspıralı'nın prensibine göre işimizi zorlaştırıyor. O yüzden de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi olarak bizim ilk yaptığımız işlerden biri ortak bir alfabe çalışması olmuştur. Geçtiğimiz yıl kabul edilen bu alfabe 34 harften oluşuyor. Latin harflerinden oluşuyor. Bu 34 harften kimi üye devlet mesela Türkiye 29 kullanıyor. 34 kullanan var. 31 kullanan var. Ama hepsi bu çerçeve alfabeyi kullanıyor" dedi.

'O KONGREDEN KALAN ACI HATIRALARIMIZ VAR'

Türk dünyası Türk devletlerinin birbiriyle ortak dili konuşacaklarını, yazacaklarını ve anlayacaklarını söyleyen Yıldırım, "İşte onun için bu ortak alfabenin özellikle 2026'da çok daha fazla tanıtılması önem arz ediyor. Çünkü 2026, 1926 Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü. O kongre ne yazık ki biliyorsunuz basıldı. Oradaki alimler, ilim insanları sürgün edildi. Bir kısmı katledildi. O kongreden kalan acı hatıralarımız var. 100'üncü yılına ithaf edilmek üzere değerli Talas Belediye Başkanımız, bu millet bahçesinde, onun da herhalde yeni bir adı var. Onu kendisi açıklayacak. Orada halihazırda yazılmış Türk Dünyası Millet Bahçesi. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail Gaspıralı'nın hayallerini Türk dünyası olarak birer birer hayata geçiriyoruz. Dilde, işte, fikirde birlik diyoruz. Dilde birlik alfabeyle olacak. Fikirde birlik ortak kültürle, ortak tarihle tamamlanacak. İşte birlikte ekonomik entegrasyonla gerçekleşecek" diye konuştu. Açılışın ardından Azerbaycan Şuşa Evi'ni ziyaret eden Yıldırım ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerin dans gösterisini izledikten sonra Hocalı Katliamı kurbanları anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.